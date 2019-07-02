Путин сбрасывает маску 14 Игорь Яковенко

2.07.2019, 8:39

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Игорь Яковенко

Фото: day.kiev.ua

Кто писал ноты для «реквиема по либерализму»?

В январе 2014 года в интервью российским и зарубежным журналистам Путин заявил, что он является «настоящим либералом и придерживается либеральных взглядов». Прошло пять лет, и 27 июня 2019 года Владимир Путин, отвечая, на вопросы представителей газеты The Financial Times, редактора Лайонела Барбера и главы московского бюро Генри Фоя, продемонстрировал поворот на 180 градусов.

Вот его слова: «Современная так называемая либеральная идея, она, по-моему, себя просто изжила окончательно… Эта либеральная идея предполагает, что вообще ничего не надо делать. Убивай, грабь, насилуй — тебе ничего, потому что ты мигрант, надо защищать твои права. Какие права? Нарушил — получи наказание за это… Поэтому сама эта идея себя изжила, и она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения… Традиционные ценности стабильнее, важнее для миллионов людей, чем эта либеральная идея, которая, на мой взгляд, прекращает своё существование, действительно». Конец цитаты.

ПРЕДТЕЧИ ИЗ ПРОШЛОГО ВЕКА

Путин далеко не первый могильщик либерализма. До него либерализм хоронили создатели и адепты всех главных тоталитарных режимов и идеологий 20-го века: фашизма, национал-социализма, маоизма и сталинизма.

Иными словами, чем это сделал Путин, но вполне тождественно ему по смыслу описывает свое отношение к либерализму создатель фашистского государства Бенито Муссолини в брошюре «Доктрина фашизма», опубликованной в 1932 году: «Либерализм закрывает свои опустевшие храмы, так как народы чувствуют, что его агностицизм в экономике, его индифферентизм в политике и в морали ведут государство к верной гибели, как это уже было раньше».

Через 2 года после Муссолини и за 85 лет до Путина ту же идею по поводу конца либерализма высказал создатель еще одного тоталитарного режима, основанного на идеологии национал-социализма, Адольф Гитлер, который, выступая в 1934 году в Нюрнберге, объявил: «Всемирная идея наступления века либерализма сменяется интернациональной идеей марксистского социализма, а тот, в свою очередь, кончается коммунистической диктатурой».

Все тоталитарные режимы 20-го века, основанные на идеологии коммунизма, рассматривали либерализм в качестве своего главного идейного врага.

Мао Цзедун в опубликованной 7.09.1937 статье «Против либерализма» писал: «Либерализм <…> стоит на позициях беспринципного мира. Это порождает гнилой, обывательский стиль, который приводит отдельные звенья и отдельных членов партии и других революционных организаций к политическому загниванию… Все верные, искренние, активные, честные коммунисты должны сплотиться для борьбы против либеральных тенденций среди части людей и добиться, чтобы они стали на правильный путь. Такова одна из задач нашей борьбы на идеологическом фронте».

Иосиф Сталин посвятил похоронам ненавистного либерализма самый известный фрагмент своего последнего публичного выступления 14.10.1952 на 19-м съезде партии: «Раньше буржуазия еще позволяла себе либеральничать. Она отстаивала буржуазно-демократические свободы и этим создавала популярность в народе. Теперь от либерализма не осталось и следа».

СЛОВО НЕ РАСХОДИТСЯ С ДЕЛОМ

То, что любой тоталитарной идеологии и любому тоталитарному режиму, который основан на такой идеологии, ненавистен либерализм — это естественно. Поскольку либерализм (от лат. liberalis — свободный) — это философское и общественно-политическое течение, провозглашающее незыблемость прав и индивидуальных свобод человека. Либерализм провозглашает права и свободу каждого человека высшей ценностью и устанавливает их правовой основой общественного и экономического порядка. Поэтому либерализм — это антагонист в равной степени фашизму, национал-социализму, маоизму и сталинизму.

Путин все 20 лет своего правления искоренял в России свободу и права человека, а в последние годы с разной степенью успешности пытается делать то же самое и в других странах. Так что его ненависть к либерализму вполне понятна и абсолютно соответствует его политической практике.

Остается вопрос, почему президент России в январе 2014 года объявлял себя либералом, а через пять лет принялся закапывать либерализм в могилу? Причина лежит на поверхности. Одно из отличий путинизма от национал-социализма, маоизма и сталинизма в том, что путинский режим — это политическая практика, не основанная на какой-либо публично объявленной идеологии. И дело, конечно не в 13-й статье Конституции РФ, которая запрещает устанавливать какую-либо идеологию в качестве государственной. При желании на эту статью Путин мог бы не обращать внимания, как давно уже не обращает внимания на все статьи Конституции, которые «гарантируют» права и свободы граждан.

Отсутствие идеологии у путинизма — это не недоработка Кремля и не недостаток режима, а его сущностная характеристика. Поскольку любая идеология — это всегда образ будущего, имеющего привлекательные черты для большинства, даже если это будущее — обманка. Но у этой обманки в основе всегда должна быть какая-то привлекательная идея: справедливости как в коммунизме, национальной гордости как в нацизме, корпоративизма и коллективизма как в фашизме.

В основе путинизма как политического режима и политической практики лежит сверхобогащение верхушки. Никакой привлекательной для большинства идеи из этой основы извлечь никак не возможно. Все тоталитарные идеологии устроены так, чтобы люди были готовы за них умереть. Довольно сложно объяснить людям, что они должны умирать за миллиарды Сечина и Усманова.

До марта 2014 года Путин вполне успешно вел двойную игру: Россия заседала в клубе ведущих либеральных демократий G8, Путин объявлял себя либералом, и при этом преспокойно создавал в своей стране режим, ничего общего с либерализмом не имеющий.

После аннексии Крыма, начала агрессивной войны против Украины и Сирии, исключения из G8 либеральная маска для Путина потеряла всякий смысл, и он ее сбросил. Президент РФ принял намного более комфортную для себя политическую позу, при которой антилиберальная политическая практика, направленная на подавление свободы и прав человека, совпадает с антилиберальной риторикой.

Что же касается самой идеи «конца либерализма», то все политические режимы и их идеологи, хоронившие либерализм, канули в Лету, а либеральная идея и основанная на ней политика и экономика живет и по-прежнему является основным двигателем прогресса человечества. Нет ни малейших сомнений в том, что либерализм переживет и своего очередного могильщика.

Игорь Яковенко newtimes.ru