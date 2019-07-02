20-летняя проводница на распределении рассказала всю правду о своей работе 8 2.07.2019, 8:59

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Что ждет выпускников профессионального лицея железнодорожного транспорта.

«Дома я и на пенсии посижу, а сейчас хочу ездить!» — говорит 20-летняя Женя Шевченко.

Девушка окончила Брестский государственный профессиональный лицей железнодорожного транспорта и уже год работает проводницей по распределению в Барановичах.

Женя вспоминает, как впервые осталась одна в вагоне и боялась даже проверить билеты, — а сейчас без проблем проверяет тормозную систему, топит вагон и зимой отбивает лед с вагона.

Женя рассказала tut.by о том, что нельзя надевать на работу, почему летом не стоит краситься, сколько зарабатывает проводница в первый год и почему эта профессия — ее мечта.