Трамп: Иран играет с огнем 1 2.07.2019, 9:10

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Фото: Jim Lo Scalzo / EPA

Президент США прокомментировал превышение Тегераном лимита запасов урана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение Ирана превысить оговоренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) лимит запасов низкообогащенного урана — это «игра с огнем».

Как сообщает Reuters, американского лидера попросили прокомментировать соответствующее решение Тегерана.

«Они знают, что делают. Они знают, с чем играют, что они играют с огнем. Так что никакого послания у меня для Ирана нет», — сказал Трамп при подписании закона в Овальном кабинете Белого дома.

В Белом доме пообещали оказывать на Тегеран «максимальное давление» до тех пор, пока власти Ирана не изменят курс своих действий.

«В рамках ядерной сделки с Ираном было ошибкой позволять Ирану обогащать уран в любых объемах. Не приходится сомневаться в том, что даже к заключению соглашения Иран нарушал его условия», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

Она считает, что иранскому режиму нужно покончить с ядерными амбициями и перестать вести себя враждебно.

Ранее Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран превысил лимит запасов низкообогащенного урана, установленный ядерным соглашением от 2015 года.