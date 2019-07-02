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Последствия стихии в Беларуси: сорванные крыши и обесточенные деревни

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  • 2.07.2019, 9:20
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В «Белэнерго» из-за непогоды – аврал.

Тьма, идущая с запада, накрыла страну. Погода поменялась на противоположную, причем довольно нервно, процесс сопровождается ветром, молниями и дождем. Белорусы со свойственным им азартом фиксировали, что на этот раз натворила стихия (но не вмешиваются, они же белорусы). Живописные картинки поступили с запада и с востока, пишет onliner.by.

В Речице ветер разбросал деревья, у кого-то отнял москитную сетку. Фото публикует сообщество «Речица Автопомощь».

В Житковичах придется заново крыть гостиницу.

В Дрогичине улетело летнее кафе. Надеемся, не вместе с гулявшей там свадьбой.

В Мозыре тоже все трещит и трепещет.

Гомельские спасатели уже во всю пилят то, что нападало.

В Светлогорске деревья падают на машины. Фото издания «Ранак».

В Пинске уже отпустило — пора выходить, расчищать завалы перед поездами. Фото публикует местное автомобильное сообщество.

Вы тоже не сидите просто так. Присылайте ваши красивые картинки апокалипсиса. Кнопка для связи — ниже.

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Энергетикам вообще не до красоты, у них аврал.

«Белэнерго» перечисляет результаты короткого, но мощного разгула стихии. Нарушалось электроснабжение населенных пунктов в Пинском, Барановичском, Ивацевичском, Дрогичинском и Ивановском районах Брестской области. Зафиксированы отключения 92 линий электропередачи 10 кВ, 1191 трансформаторной подстанции, 200 населенных пунктов и 50 ферм. Что-то починили, что-то еще нет.

68 ремонтных бригад «Брестэнерго» работали до темноты и возобновят работу с рассветом.

На Гомельщине тоже устраняют последствия сильного ветра. Здесь на 23:00 оставались обесточеными 49 населенных пунктов.

Энергетики просят не подходить ближе 8 метров к оборванным проводам, сообщать об их наличии в территориальные подразделения электросетей.


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