Ресурс закончился, или Армянское радио для Минтруда 8 Константин Скуратович

2.07.2019, 9:30

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Константин Скуратович

Какую бы идеологию ни придумывали для страны, условия для развития ее экономики определяются рынком.

Вопросы, которые время от времени общественностью адресуются Минтруду, давно возродились в уникальной для советской жизни серии анекдотов, которые начинались с фразы «у армянского радио спрашивают». Утверждается, что вся это история с оговорки ереванского диктора — при капитализме человек эксплуатирует человека, а при социализме все происходит наоборот».

«Если все хорошо, то почему так плохо?»

«Армянскому радио» задавался достаточно очевидный вопрос, на который давался парадоксальный или даже абсурдный ответ, который содержался в самой советской реальности. За прошедшие десятилетия многое в жизни изменилось, но, очевидно, онтологические основы социального бытия сохранились и, возможно, даже укрепились. При новых людях и созданных ими институтах, поскольку многие из анекдотов звучат очень актуально.

Вопрос армянскому радио: «Какая разница между демократией и диктатурой?».

Ответ: «При демократии народ открыто проявляет недовольство своим правительством. А при диктатуре — чужим».

Следующий анекдот из классической подборки подходит всем деятелям и ведомствам, но больше всего, по-моему, адресован именно Минтруду.

Армянское радио спрашивают: «Если у нас все так хорошо, то почему все так плохо?».

Радио отвечает: «Потому что тут действует диалектический закон единства противоположностей».

Меньше потратил, больше накопил

Так вот, у Минтруда спросили, реально ли прожить на пенсию в 400 рублей. Точнее так: «Средний размер назначенных месячных пенсий едва превышает 400 рублей. Реально ли, на ваш взгляд, прожить на эти деньги пенсионеру? И будет ли это полноценной жизнью или выживанием? Речь не идет о путешествиях по стране и за пределами страны (как делают те европейские пенсионеры, которые могут на отдыхе путешествовать), а о банальной возможности купить нормальную еду, а не экономить каждую копейку».

На этот вопрос отвечал во время онлайн-конференции по вопросам пенсионного обеспечения на сайте Минтруда заместитель министра Валерий Ковальков. И говорил правильные вещи, вполне в духе армянского радио. В том смысле, что белорусам нельзя рассматривать жизнь на пенсии только через призму государственного пенсионного обеспечения, что, по его мнению, в стране имеются возможности формировать дополнительные сбережения на старость. Как отметил он, за рубежом широко практикуется формирование работниками дополнительных пенсионных сбережений в страховых компаниях, банках, к которым можно прибегнут в пенсионный период. И, мол, именно эти накопления позволяют путешествовать зарубежным пенсионерам.

Это, в принципе, верное утверждение, но упрощенное, поскольку способы, системы и технологии создания накоплений у населения в разных странах разнообразны, но каждый из них позволяет сделать солидные накопления к старости, когда у населения есть «свободные ресурсы», которые можно использовать для накоплений. Как утверждало «армянское радио», тут действует диалектический закон единства противоположностей. Чем ты больше накопил для старости, тем меньше потребил в молодости, когда очень хотел жить на полную катушку.

Предпосылок для повышения нет

Именно по этой причине повсеместно существует обязательное пенсионное страхование. И можно согласиться с Валерием Ковальковым: «Уровень государственных пенсий зависит от экономических возможностей и определяется объемом имеющихся пенсионных средств». Если в экономике средняя зарплата колеблется у магической черты в «500», то объективных возможностей для повышения пенсий нет.

Более того, после майского повышения средний размер назначенных пенсий увеличился до 405,1 рубля, что составило 37,8% от средней зарплаты и 236,3% бюджета прожиточного минимума для пенсионеров (171,4 рубля в ценах марта 2019 года).

Учитывая это обстоятельство, нельзя считать пенсионеров бедными (по действующим в стране социальным стандартам, по эффективности его экономики). Разумеется, основным источником формирования доходов населения остаются два: оплата труда (январь-апрель 2019 года) — 63,8% и трансферты, прежде всего, пенсии — 24,2% в структуре доходов населения. Парадоксальным образом пенсионеры, которые никогда и прежде не путешествовали по стране и за рубежом, в сознании которых пребывание на пенсии ассоциируется с умеренностью, делают сбережения более методично, чем молодежь. От того, что ставший привычным советский аскетизм не подготовлен к стимулам общества потребления.

Отстали на десятилетия

Какую бы идеологию не придумывали для страны, условия для развития ее экономики определяются рынком. Это хорошо, но плохо, что введенные в ее организм административные ограничители не позволяют достигать оптимальной эффективности, в том числе и в сфере труда. Низкие заработные платы ограничивают платежеспособный спрос, производство при этом лишается возможностей к органическому и устойчивому росту. Сравнение заработной платы белорусских работников с коллегами в сопредельных странах, где не злоупотребляют ручным управлением, обеспечивая экономические свободы всем участникам общественного производства, свидетельствуют — Беларусь намного отстала от них. Отставание, видимо, уже определяется десятилетиями.

По данным Белстата, в I квартале текущего года ниже национальной черты малообеспеченности проживало 5,3% населения, которые имели располагаемых среднедушевые доходы ниже прожиточного минимума (221,5 рубля в месяц). Для определения уровня бедности применяется такая шкала: от 0 до 50% БПМ — 0,1% населения, от 50 до 100% БПМ — 5,2% населения. То есть, около 9,5 тыс. человек могут потратить на себя до 50 долларов в месяц. Это удивительно даже для Африки, а для Беларуси? Более 500 тыс. человек располагают 100 долларами в месяц. Самая большая группа населения численностью 3,9 млн. человек располагает среднедушевыми ресурсами в размере от одного до двух минимальных прожиточных минимумов.

По максимуму, чуть больше 200 долларов в месяц. Если считать статистически, то по числу ее многочисленности эту группу следует считать средним классом.

Если взять эту методу, выше начинается элита (3,1 млн. человек), каждый из которых может потратить на себя до трех БПМ, чуть больше 300 долларов в месяц.

Последняя статистическая «страта» начинается после трех БПМ и составляет 1/5 часть населения. В этой группе тоже действует статистика, но к ней возникают вопросы, которые обычно задают Минтруду: «Почему у них так хорошо, а у нас так плохо?».

Константин Скуратович, «Белрынок»