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«Трубу с завода надо направить директору прямо в кабинет»

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  • 2.07.2019, 9:44
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О чем жители Светлогорска рассказали лидерам БНК.

Уже полгода каждое воскресенье жители Светлогорска и района выходят на центральную площадь города чтобы выразить свой протест против вредных выбросов с завода беленой целлюлозы, который начал работать в конце 2018 года, сообщает «Гомельская весна».

Экология в Светлогорске ухудшилось, жители постоянно чувствуют вонь химических отходов с предприятия, которая вызывает у них кашель, головную боль, рвота, спазмы в желудке, першение в горле, кровотечение из носа.

Сотни обращений, жалоб, заявлений в руководству предприятия, Министерство охраны окружающей среды и здравоохранения, Госконтроль, Генеральную прокуратуру, администрацию Лукашенко и суд не дали никакого результата и не улучшили экологическую ситуацию в городе. Единственный выход, который видят жители Светлогорска и района - общественный, уличный протест.

Фота: Васіль Грыгарэнка

В это воскресенье к протестующим присоединились лидеры Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич и Евгений Афнагель.

«Дайте мне высшее начальство – я все им скажу в глаза»

«Завод надо закрыть полностью – хватит травить народ белорусский»

«Трубу с завода надо направить директору прямо в кабинет – пусть дышит», - рассказали жители города и района лидерам БНК.

Подробности - в материале корреспондента сайта «Гомельская весна» Ларисы Щиряковой.


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