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Владимир Зеленский прибыл с визитом в Канаду

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  • 2.07.2019, 9:51
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Президент Украины проведет переговоры с главой МИД, премьер-министром и спецпредставителем США.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Канаду. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

В ОП сообщили, что Зеленский должен встретиться с министром иностранных дел Христею Фриланд, премьер-министром Джастином Трюдо, специальным представителем США Куртом Волкером, еврокомиссаром Ельжабетою Беньковской, руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады. В частности, он примет участие в церемонии чествования памяти жертв Голодомора, а также других мероприятиях.

2 июля президент Украины Владимир Зеленский в Канаде проведет встречу с премьер-министром Джастином Трюдо, в ходе которой обсудят пути углубления экономического партнерства, а также создание рабочих мест для среднего класса в двух странах.

Напомним, чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук сообщал, что Владимира Зеленского пригласили посетить Канаду 2 июля.


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