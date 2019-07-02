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Есть или не есть: названы полезные и не очень свойства мороженого

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  • 2.07.2019, 9:55
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Все зависит от способа употребления лакомства.

Диетологи, фитнес тренера и медики считают, что продукт несет больше пользы, чем вреда. Однако необходимо понимать какое мороженое есть и когда, пишет orthodox.od.ua.

Мороженное это любимое лакомство не только детей, но и взрослых. Оно отлично охлаждает в жару, утоляет жажду и поднимает настроение. Но несет ли оно пользу для здоровья? Ответ неоднозначный и недавно специалистами в области диетологии, медицины и фитнеса была названа польза и вред мороженного.

Педиатр Алексей Бессмертный рассказал, что продукт действительно оказывает охладительный эффект, но из-за огромного количества сахара в нем, диабетикам его есть нельзя. Также, по словам специалиста, нужно внимательно выбирать мороженное, которое вы едите. Следует избегать усилителей вкуса, закрепителей, сои, растительного жира и суррогатов. В общем, чем меньше в составе ингредиентов, тем больше пользы.

Диетолог Светлана Титова рассказала, что если употреблять 1-2 порции мороженного в неделю и желательно до обеда, то это не скажется на фигуре. Более того продукт содержит кальций, который помогает сжигать жир. Также в нем содержатся аминокислоты, витамины, ферменты, минеральные вещества. Только речь идет о качественном продукте. Если мороженное стоит менее 70 рублей, то в составе будут ненатуральные составляющие, которые принесут вред здоровью. Качественное мороженое помогает снизить давление и улучшить мозговую деятельность.

Медики заявляют, что продукт не противопоказан при болях в горле и ангине, как принято считать. Холод, наоборот, обеспечивает обезболивающий эффект. Во многих странах даже существует практика применения мороженного при лечении ангины.


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