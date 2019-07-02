«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели» 7 Дмитрий Растаев

2.07.2019, 9:59

2,692

ДМИТРИЙ РАСТАЕВ

На ярмарке тщеславия есть много занятных аттракционов.

Чем только не меряются люди в своих потугах переплюнуть ближнего, от размеров вилл на Лазурном берегу до количества лайков в фейсбуке. Но самым причудливым аттракционом, пожалуй, остается сфера наград – всяких там орденов, медалей и прочих почетных значков.

Казалось бы, что может быть бесполезней куска дешевого металла на утлой ленточке? Но для некоторых получить медаль – все равно, что для наркомана получить дозу. В своей эпохальной комедии «Убить дракона» Марк Захаров точно подметил это свойство людской натуры. Дракон унижает человека, избивает, а потом шлепает ему на грудь медальку – и у того глаза светятся от счастья.

Награды существовали во все времена, у всех народов, но не всегда в том виде, к которому привыкли мы. В древности люди были не избалованы жизнью, а потому предпочитали натуральное признание заслуг.

Отличившихся воинов награждали деньгами, землей, драгоценными камнями, оружием, конем, шубой с царского плеча – чем угодно, но только не дешевыми побрякушками. Известно, например, что киевский князь Владимир за победу над половцами жаловал золотые гривны.

Прообразом современных медалей можно считать металлические знаки отличия у древних римлян, которые выдавали воинам и командирам. Что касается орденов, то изначально понятие «орден» означало не награду, а группу лиц, связанных общими целями и обетами. Все слышали про рыцарские ордена?

В Средневековье орденами не награждали – в них принимали и посвящали. Они тоже имели свои знаки отличия, но это была не наградная атрибутика, а способ подчеркнуть статус и положение человека, степень его приближенности к монарху

Современный смысл – знаки признания заслуг – ордена и медали обрели лишь в эпоху Возрождения, когда люди начали тяготеть к светской жизни, что дало пищу для многих атрибутов тщеславия. Расцвет же наградной сферы пришелся на ХХ век, эпоху кровопролитных войн, когда людям надо было как-то компенсировать ту боль и страдания, которые они выносили с поля боя.

Хотя у настоящих фронтовиков было не принято кичиться наградами, расхаживать по улицам с грудью в блестяшках. Свои ордена и медали они надевали лишь в праздники, да и то часто ограничивались колодками. Чего не скажешь о нынешних псевдофронтовиках, многим из которых не дашь и 60-ти – эти любят щеголять с «иконостасом» на груди, хотя награды там порой оказываются липовыми.

Замечено: чем ниже духовный уровень человека, тем выше его пристрастие к наградам. Особенно подвержены этой напасти диктаторы.

Иди Амин и Леонид Брежнев любили украшать себя блестяшками

Наш «дорогой Александр Григорьевич» особой любви к медалькам не питает, зато очень любит награждать других. Возможно, так он хочет вернуть понятию «орден» его средневековое значение, когда ордена были знаком особого расположения монарха, символом, указывающим на общие с ним обеты и цели.

Вот только приоритеты его настолько причудливы, что впору говорить о девальвации белорусских наград.

Взять, например, орден Франциска Скорины. Люди должны награждаться им «за значительные успехи в области национально-государственного возрождения, достижения в области национального языка, литературы, искусства, книгоиздательства, пропаганды культурного наследия, за особые заслуги в гуманитарной деятельности». Но кого мы видим среди награжденных?

Ни Светланы Алексиевич, ни Василя Быкова мы там не видим. Зато среди его кавалеров Филипп Киркоров и Николай Басков, продюсер Виктор Дробыш, пропагандист Александр Зимовский, московский экс-мэр Юрий Лужков… Когда награждают Киркорова с Дробышем, но «забывают» про Быкова с Алексиевич, можно ли говорить об адекватности награды?

Или орден Дружбы народов. В разные годы им награждались такие персонажи, как лидер КПРФ Геннадий Зюганов или казахский елбасы Нурсултан Назарбаев. Да что там елбасы – среди кавалеров ордена есть даже Владимир Путин, который так сдружил народы, что те прям-таки душат друг друга в объятиях, аж до кровавых ручьев.

Когда намедни гарант отечественной стабильности вручил этот орден Рамзану Кадырову, многие были неприятно удивлены, а некоторые даже возмутились. Хотя удивляться тут нечему. Дорогой Александр Григорьевич и крокодила наградит, если сочтет, что у него с ним общие цели и обеты, и он достоин его расположения.

Возмутительно, конечно, но что поделаешь – ярмарка она и есть ярмарка.

Дмитрий Растаев, «Солидарность»