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Россия отменила авиарейсы в Чехию

  • 2.07.2019, 10:11
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Рейсы задерживаются на неопределенный срок.

"Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и "Победа" отменили рейсы в Прагу и Карловы Вары за 2 июля из-за решения Чехии отозвать выданные ранее разрешения на полеты. Комментариев от чешской стороны пока не поступало.

"Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" отменили рейсы в Прагу, а авиакомпания "Победа" - в Карловы Вары. По информации российских авиакомпаний, это произошло из-за решения чешских властей, отозвавших соответствующие разрешения. "Несмотря на то, что у "Аэрофлота" есть все технические возможности для обеспечения рейсов, чешские авиационные власти приняли решение аннулировать разрешение на выполнение рейсов", - заявило руководство крупнейшей российской авиакомпании во вторник, 2 июля, сообщает dw.com.

В связи с этим отменены рейсы SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 по маршруту Москва - Прага - Москва за 2 июля, при этом в тот же день будут выполнены два рейса по тому же маршруту - SU2012/2013 и SU2024/2025. Пассажиры отмененных рейсов будут перевозиться на двух оставшихся либо передаваться на рейсы других перевозчиков, указывается далее в заявлении "Аэрофлота".

Рейсы задерживаются на неопределенный срок

Пресс-служба "Уральских авиалиний" также сообщила об аннулировании Чехией разрешений на полеты в Прагу со 2 июля. В связи с этим рейсы У6-701 Екатеринбург - Прага и У6-751 Жуковский - Прага, а также оба обратных рейса, запланированные на этот день, "пока задерживаются на неопределенный срок", указывается в заявлении авиакомпании в Facebook.

По данным "Интерфакса", лоукостер "Победа" также отменяет 2 июля рейсы Москва - Карловы Вары. С чем именно связано решение чешских авиационных властей отозвать выданные российским авиакомпаниям разрешения, пока неизвестно. Какой-либо информации от чешской стороны пока не поступало. DW направила запросы в МИД Чехии, а также в министерство транспорта и ведомство гражданской авиации.

"Уральские авиалинии" возобновляют полеты

Позже в тот же день "Уральские авиалинии" сообщили о возобновлении полетов. "Нам разрешили полеты в Чехию. Рейсы вылетают. Мы летаем только в Прагу", - сообщил ТАСС гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.

Между тем, по данным "Интерфакса", решение авиационных властей Чехии было связано с их позицией по условиям перевозки по транссибирским маршрутам для чешской авиакомпании. "И они, воспользовавшись правилом паритетности, аннулировали разрешение на несколько рейсов "Аэрофлота" и "Уральских авиалиний", - заявил собеседник агентства, знакомый с ситуацией.


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