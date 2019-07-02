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Сколько налогов платят белорусские ИП

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  • 2.07.2019, 10:15
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С предпринимателей начали «собирать» больше.

За пять месяцев текущего года число индивидуальных предпринимателей, занятых в белорусской экономике, увеличилось на 3,3% и составило 249 560 человек, пишет «Завтра твоей страны».

Нынешний показатель по числу ИП — самый высокий, начиная с января-февраля 2015 года, когда в этом статусе работало 249 623 человека.

Согласно данным Министерства по налогам и сборам Беларуси, с начала 2019 года прирост ИП наблюдается по всем регионам страны. Больше всего ИП на 1 июня 2019 года было зарегистрировано в Минске — 76 293 человек. Второе и третье места занимали, соответственно, Минская (40 087) и Брестская (33 603) области. Меньше всего «ипэшников» на Витебщине – 22 170 человек.

Вновь растет и удельная доля ИП в налоговых отчислениях. С начала текущего года она увеличилась с 2,1 до 2.3%.

В региональном разрезе наибольший вклад «ипэшники» вносят в бюджет Брестской и Могилевской областей (по 4,5%), наименьшее их влияние – в Минске (1,8%).

С начала года удельный вес платежей ИП в бюджет вырос в Минске, в Брестской, Минской и Гомельской (2,3%) областях. На Гродненщине (1,9%) и Минщине (2,3%) он не изменился, а на Витебщине сократился с 3,1до 2,9%.


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