Святослав Вакарчук рассказал о «бермудском треугольнике» в украинской политике и экономике 1 2.07.2019, 10:24

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ФОТО: УНИАН

Партия «Голос» будет бороться с явлениями, которые не позволяют украинцам стать богаче.

Олигархи - одна из основных проблем Украины, из-за которой у граждан низкий уровень жизни, а экономика находится на не лучшем уровне. Об этом в эфире программы Свобода слова на канале ICTV заявил Святослав Вакарчук, который ведет на выборы в Раду свою партию Голос, пишет liga.net.

"Наша команда, когда придет в парламент, первым своим законопроектом будет представлять закон против олигархов", - сказал он.

По данным Вакарчука, шесть человек в Украине контролируют 30% экономики страны, а также через СМИ и "своих людей" в Раде и Кабмине - украинскую политику и политические решения.

"И это такой Бермудский треугольник, замкнутый круг. Мы считаем, что это - одна из основных проблем, почему украинцы сегодня бедные, почему так медленно развивается экономика и приходят большие платежки на газ и электроэнергию, а у людей такие маленькие зарплаты и пенсии, что они не могут позволить себе заплатить", - перечислил Вакарчук.

А вот у бизнеса, который недостаточно крупный, чтобы заинтересовать олигархов, по словам политика-музыканта, все в порядке: он развивается и процветает из-за честной конкуренции.

Досрочные парламентские выборы состоятся 21 июля.