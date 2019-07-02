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Доярка против Следственного комитета

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  • 2.07.2019, 10:37
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Мать солдата, погибшего в армии, добивается уголовного дела.

Александр Орлов погиб в Слонимской части в сентябре 2018 года. В мае 2019 СК повторно отказал в возбуждении уголовного дела, передает «Радыё Свабода».

Ольга Шевко работает дояркой на одной из молочных ферм в Кореличском районе Гродненской области. Сына Александра отправила в армию чуть более года назад. 20-летний парень служил недалеко от дома, в Слониме. В июле 2018-го приезжал в увольнение, говорил, что в части все было нормально. Но позже без подробностей рассказывал про дедовщину.

Через два месяца Ольге позвонил командир сына и сказал, что случилась трагедия - Александра нашли повешенным.

«5 сентября в одной из воинских частей Слонимского гарнизона совершил суицид рядовой Орлов А.В., - говорилось в официальном сообщении Минобороны. - Военному 20 лет, до окончания службы ему оставалось чуть больше полугода. Предварительно причина суицида обусловлена личными обстоятельствами и не связана с прохождением военной службы. По данному факту проводится проверка Следственным комитетом, в военной части работает комиссия Министерства обороны».

Проверка несколько раз прерывалась на экспертизы. Дело передали сначала в область, затем в Центральный аппарат Следственного комитета.

«Хочу, чтобы они во всем разобрались»

22 мая 2019 года следователь по особо важным делам Центрального аппарата Следственного комитета С. Балановская постановил отказать в возбуждении уголовного дела по факту смерти сына Ольги Шевко - Александра Орлова. Женщина пошла в суд.

«Написала жалобу и на Следственный комитет, и на командира части, - рассказывает Ольга. - Я так думаю, что это они виноваты в смерти Саши. На 1 июля назначили рассмотрение. Хочу, чтобы уголовное дело все же возбудили, чтобы разобрались во всем».

За 9 месяцев проверок их материалы собрались в увесистый том. Ольга эти документы видела лишь однажды, когда в начале весны ее пригласили в областное управление Следственного комитета по Гродненской области. Поездка туда закончилась для женщины в больнице. Следователи не разрешили Ольге сфотографировать материалы проверок, дали только почитать. Она разволновалась, пришлось вызвать скорую прямо к зданию СК.

«Мне пришлось бы там три дня сидеть, чтобы только прочитать эти шесть томов, - рассказывает о той поездке Ольга. - Ничего не позволили сфотографировать. Сказали, что почитать могу, что-то выписать. А откуда я знаю, что мне там надо выписывать?»

«Сын не мог повеситься сам»

Ольга настаивает - сын не мог повеситься сам. На рассмотрение своей жалобы в минский Дом правосудия она принесла несколько фотографий с повреждениями на трупе Александра. Эти снимки родные солдата сделали за несколько часов до похорон. На одном из фото четко видно двойной странгуляционный след на шее.

«Я хочу одного - чтобы было возбуждено уголовное дело, - говорит Ольга. - Мой сын был убит. Почему он дома не повесился? Когда были суицидальные планы, мог дома повеситься. Почему в части повесился?»

Жалобу Ольги на действия Следственного комитета рассматривали в закрытом режиме. Уже в суде выяснилось, что 20 июня 2019 года постановление следователя Балановского было отменена и было принято решение провести дополнительную проверку. Ранее о ней женщина ничего не знала. Постановление о дополнительной проверке принял глава отдела управления по расследованию преступлений против интересов службы и порядка исполнения воинской повинности главного следственного управления центрального аппарата СК полковник юстиции Ковалев. В результате на судебном заседании судья Дедкова приняла решение: в удовлетворении жалобы Ольги Шевко отказать.

Чем закончилась дополнительная проверка и почему полковник Ковалев решил ее провести, никто Ольге пока не сообщил.

«Не знаю, смогу ли я добиться своего, - говорит Ольга в здании суда. - Все зависит только от Следственного комитета. Они должны расследовать это. У меня нет экспертов, которые скажут, могут ли быть такие повреждения при повешении».

Женщина уже написала жалобу на решение суда от 1 июля 2019 года. Она говорит, что готова пройти все инстанции.


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