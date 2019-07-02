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Александр Алиев: Думаю, еще лет пять Артем Милевский точно поиграет

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  • 2.07.2019, 10:40

Белорусский футболист сейчас сосредоточен на карьере.

Бывший украинский футболист Александр Алиев рассказал о дружбе с нападающим брестского "Динамо" Артемом Милевским. Об этом сообщает pressball.by.

- Друзья разбежались после окончания карьеры и больших денег?

- Еще бы. Кроме самого большого моего друга Артема Милевского осталось еще два человека, в которых я уверен и поддерживаю отношения.

- Милевский открыл в Киеве пивную "Миля". Не думали тоже организовать какой-то бизнес?

- Это совсем не мое — вижу себя только в футболе. Да и Артем не стоит там за барной стойкой. Есть люди, которые управляют этим бизнесом, а он по-прежнему сосредоточен на карьере. Думаю, еще лет пять он точно поиграет.


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