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Ученые обнаружили крокодила, который охотился на динозавров

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  • 2.07.2019, 10:43
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Фото: Naked Science

Предок современных крокодилов жил на 30 миллионов лет раньше, чем предполагалось.

Палеонтологи из Университета Новой Англии в Армидейле открыли новый вид крокодилов, который обитал на Земле 100 миллионов лет назад и охотился на небольших динозавров. Как сообщает Naked science ( перевод — zn.ua), находка указывает на то, что предок современных крокодилов жил на Земле на 30 миллионов лет раньше, чем предполагалось до этого.

Крокодил получил название Isisfordia molnari в честь австралийского ученого Ральфа Молнара. Его обнаружили после изучения окаменелостей, которые были найдены 100 и 70 лет назад в опаловом месторождении в Лайтнинг-Ридж. Первые останки в Лайтнинг-Ридж были обнаружены и переданы в Австралийский музей в Сиднее в 1917 году. Однако найденных тогда частей скелета и знаний ученых было недостаточно, чтобы сделать правильные выводы о происхождении крокодила и точно определить вид.

В 2000-х годах части черепа Isisfordia molnari были найдены в куске опала, а позже их также приобрел Австралийский музей. В ходе нового исследования ученые решили провести сравнительный анализ этих останков с окаменелостями крокодила Isisfordia duncani, найденных в 2006 году недалеко от Квинсленда. В итоге исследователи вывели ряд совпадений и отличий в строении скелетов. Оказалось, это разные виды одного рода крокодилов — Isisfordia.

Крокодил обитал на Земле 100 миллионов лет назад, то есть, это один из старейших известных предков современных крокодилов. Длина тела нового вида достигала полутора-двух метров. Анализ его челюсти показал, что он охотился на небольших динозавров, таких как Weewarrasaurus, которых он поджидал в засаде.


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