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Выборы главы Еврокомиссии: лидеры ЕС возобновят переговоры

  • 2.07.2019, 10:55

Лидеры ЕС проведут сегодня переговоры о новом руководстве блока.

В первой половине вторника, 2 июля, лидеры ЕС возобновят переговоры о назначении нового руководства Европейского союза после неспособности достичь договоренностей в воскресенье и понедельник, пишет liga.net.

Главы государств и правительств Евросоюза начнут новый раунд переговоров во вторник в 11:00 по брюссельскому времени.

Саммит лидеров, который начался в воскресенье после обеда и завершился в понедельник утром, не смог сойтись на кандидатурах нового руководства, в частности, президента Еврокомиссии, Европейского совета и Европарламента, несмотря на то, что переговоры были рекордными — продлились почти 20 часов.

О решении приостановить работу саммита стало известно после того, как стали публичными детали пакетной договоренности о назначении.

По данным СМИ, обсуждался вариант, по которому Франс Тиммерманс будет назначен главой Еврокомиссии, Кристалина Георгиева — президентом Европейского совета, а Маргарет Вестагер или Шарль Мишель — главой внешнеполитического ведомства ЕС.

"Однако уверенности, что эти кандидатуры будут утверждены, нет. Премьер Болгарии Бойко Борисов накануне заявил, что кандидатура Георгиевой уже не обсуждается", - отмечается в сообщении.

Лидеры находятся под давлением жестких временных ограничений.

Параллельно с саммитом в Брюсселе 2 июля в Страсбурге открывается первая сессия Европарламента нового созыва, на которой евродепутаты должны утвердить кандидатуру главы парламента.

Ожидается, что голосование за нового главу ЕС состоится 3 июля.

30 июня сообщалось, что из гонки за пост главы ЕК выбыл прежний фаворит Вебер, после чего заметно повысились шансы на победу у Тиммерманса.


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