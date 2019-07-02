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КГБ возбудил уголовное дело против сооснователя завода АКБ под Брестом

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  • 2.07.2019, 11:03
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Виктор Лемешевский
Фото: tut.by

Возбуждено также уголовное дело в отношении жены Виктора Лемешевского.

Генеральная прокуратура по поручению Лукашенко проводит проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В производство Генеральной прокуратурой приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности по ст. ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) Уголовного кодекса Беларуси в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, ранее директора ООО «Белинвестторг-Сплав», заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка.

1 июля их заключили под стражу.

Также по инициативе Генеральной прокуратуры возобновлено следствие по приостановленным уголовным делам в отношении индивидуальных предпринимателей Дмитрия Рудского и Сергея Жуковича, возбужденным по фактам нарушения экологического и налогового законодательства. В отношении указанных лиц также применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям и других должностных лиц, в том числе государственных органов.

Что вообще происходит?

Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия, пишет tut.by. В последние месяцы в акцияx на площади в Бресте и в маршаx по центру города каждое воскресенье участвуют по 400-500 человек.

29 апреля 2018 года на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собрались около двух тысяч человек. С тех пор неоднократные попытки противников строительства завода получить разрешение на проведение митинга успехом не увенчались: городские власти под разными предлогами не давали добро.

Ранее председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис заявил, что, если будут выявляться нарушения экологического и природоохранного законодательства, аккумуляторный завод под Брестом работать не будет.

14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений». 17 июня областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

28 июня стало известно, что у правоохранительных органов появились вопросы к директору компании «ПАК-управление», члену Совета по развитию предпринимательства при Лукашенко Виктору Лемешевскому.


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