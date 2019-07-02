Климкин: МИД Украины возглавит Елена Зеркаль 2.07.2019, 11:22

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Министр иностранныx дел Украины идет в «политический отпуск».

Заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Елена Зеркаль возглавит ведомство на время "политического отпуска" главы ведомства Павла Климкина. Об этом Климкин заявил 1 июля в интервью агентству "Українські новини".

"Я пока не в отпуске. Я уйду позже на этой неделе. Затем (временно исполняющей обязанности главы МИД) будет Елена Зеркаль. Я так рассчитываю, что уйду со среды, просто завтра нужно некоторые дела закончить, и все", – сказал он.

Климкин отметил, что отказался от идеи баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарному округу в Киеве, так как без команды единомышленников становиться депутатом нет смысла.

Между Климкиным и президентом Украины Владимиром Зеленским произошел конфликт из-за нот, которыми МИД Украины и РФ обменялись по вопросу освобождения украинских моряков.

25 мая трибунал в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить три задержанных украинских корабля, а также 24 задержанных моряка и позволить им вернуться в Украину. Решение было принято 19 голосами, против выступил только судья от РФ Роман Колодкин.

Срок выполнения решения истекал 25 июня. В этот день, как сообщили в МИД Украины, от российского внешнеполитического ведомства поступила нота, которой Украине предлагалось предоставить письменные гарантии продолжения уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. Как заявил адвокат Николай Полозов, взамен на выдачу моряков РФ потребовала их дальнейшего участия в судебном процессе на территории оккупированного Крыма, тем самым понуждая де-факто признать юрисдикцию Российской Федерации над полуостровом. В украинском МИД назвали позицию Москвы неприемлемой.

27 июня Зеленский высказал возмущение тем, что его не ознакомили ни с нотой МИД РФ, ни с ответной нотой украинского внешнеполитического ведомства. Климкин опубликовал два документа, назвав текст российского "примитивной ловушкой". По словам министра, ответная нота "разоблачает скрытые мотивы РФ".

Комитет Верховной Рады по иностранным делам сегодня снял с повестки вопрос об увольнении Климкина. Он планирует 9 июля рассмотреть вопрос об увольнении Климкина и назначении на пост главы МИД Вадима Пристайко.

После этого Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск".

Затем Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо с просьбой привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности из-за того, что министр не проинформировал его о нотах, которыми обменялись Россия и Украина.