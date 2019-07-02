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Fitch: От российского налогового маневра Беларусь потеряет $10,6 миллиардов

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  • 2.07.2019, 11:30
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Международное агенство представило сценарий для Беларуси.

Если Россия не предоставит Беларуси компенсацию за налоговый маневр, прямые потери белорусской экономики составят 10,6 млрд долларов в течение 2019-2024 годов, пишет рейтинговое агентство Fitch (перевод - «Радыё Свабода»).

Такие цифры получены для сценария, когда баррель нефти будет стоить около 70 долларов, а белорусские нефтеперерабатывающие заводы увеличат переработку с 18 млн тонн нефти в 2019 году до 24 млн в 2020-2024 годах (а в 2024 году, если ничего не изменится, Беларусь будет покупать российскую нефть фактически по мировым ценам).

Агентство отмечает, что белорусские власти уже учли отсутствие компенсации в бюджете и прогнозы на 2019-2020 фискальный год. Но нормально ли адаптируется экономика к новым условиям, зависит от того, найдут ли власти новые источники внешнего финансирования, а также от темпов изменений в областях, которые зависят от цен на энергоносители.

Россия тем временем связывает финансовые отношения с Беларусью с «углублением интеграции» - «комплексно рассматривать» налоговый маневр, кредиты и реализацию договоров о «союзном государстве».

Тем не менее, агентство оставило Беларуси прежние кредитные рейтинги - и краткосрочный, и долгосрочный на уровне «B» со «стабильным» прогнозом (с уровня «B-» их подняли в январе 2018-го). Такой прогноз объясняют снижением государственной задолженности, сокращением инфляции, ростом золотовалютных резервов и хорошей историей выплаты задолженностей.

Fitch напоминает про слабый банковский сектор Беларуси, высокую внешнюю задолженность государства и плохое управление задолженностью по сравнению с другими государствами, а также о привязанности белорусской экономики к российской.


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