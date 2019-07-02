закрыть
2 июля 2019, вторник, 12:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Названы пять полезных свойств сала

  • 2.07.2019, 11:50

Растительные и животные жиры оказывают благотворное влияние на здоровье.

Не стоит бояться сала. В целом растительные и животные жиры оказывают благотворное влияние на здоровье, если не употреблять их бесконтрольно, пишет healthinfo.ua.

На станицах СМИ специалисты обсуждают свойства сала. По мнению врачей, съедать 10-30 граммов свежего сала в день не вредно, а полезно. Этот продукт является превосходным источником витаминов A, D, E и эффективно укрепляет кости. Тем, кто борется с лишним весом, советуют употреблять сало без хлеба и лишь в первой половине дня.

Сало полезно для сердечников. Исследование специалистов из Мюнхенского университета показало, что свиное сало содержит арахидоновую кислоту, относящуюся к Омега-6 ненасыщенным жирным кислотам. Арахидоновая кислота входит в состав клеточных мембран, является частью ферментов сердечной мышцы, контролирует баланс холестерина в крови. Немецкие ученые пришли к выводу, что до 30 граммов сала ежедневно нужно включать в рацион сердечных больных.

Сало помогает формированию мозга. Две жирные кислоты, присутствующие в сале (линолевая и арахидоновая) важны для мозга: они способствуют формированию и развитию мозга у плода и ребенка, а впоследствии защищают мозг в течение всей жизни.

Сало идеально подходит для жарки. Сегодня обычно жарят на растительных маслах. Но то же подсолнечное масло в процессе жарки выделяет очень вредные перекиси и альдегиды, которые способствуют развитию рака, атеросклероза, болезней суставов. Сало для жарки подходит гораздо лучше, оно более устойчиво к воздействию высокой температуры.

Сало укрепляет иммунитет. Жирные кислоты сала участвуют в холестериновом обмене и способствует выводу из организма токсинов, таким образом защищая его от вирусов и укрепляя иммунитет. Жиры сала не перегружают печень и легко усваиваются, их употребление улучшает обмен веществ.

Сало помогает сохранить фигуру. Сало медленно расщепляется и может поддерживать чувство сытости в течение долгого времени. Кроме того, оно обладает желчегонным действием. Благодаря этим свойствам, ломтик сала, съеденный утром, помогает оставаться стройным.


популярное за неделю

Мнение

«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели»
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели» Дмитрий Растаев
Ресурс закончился, или Армянское радио для Минтруда
Ресурс закончился, или Армянское радио для Минтруда Константин Скуратович
Ставка слишком велика
Ставка слишком велика Владимир Халип
Видали таких докторов?
Видали таких докторов? Антон Орехъ