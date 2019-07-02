Названы пять полезных свойств сала 2.07.2019, 11:50

Растительные и животные жиры оказывают благотворное влияние на здоровье.

Не стоит бояться сала. В целом растительные и животные жиры оказывают благотворное влияние на здоровье, если не употреблять их бесконтрольно, пишет healthinfo.ua.

На станицах СМИ специалисты обсуждают свойства сала. По мнению врачей, съедать 10-30 граммов свежего сала в день не вредно, а полезно. Этот продукт является превосходным источником витаминов A, D, E и эффективно укрепляет кости. Тем, кто борется с лишним весом, советуют употреблять сало без хлеба и лишь в первой половине дня.

Сало полезно для сердечников. Исследование специалистов из Мюнхенского университета показало, что свиное сало содержит арахидоновую кислоту, относящуюся к Омега-6 ненасыщенным жирным кислотам. Арахидоновая кислота входит в состав клеточных мембран, является частью ферментов сердечной мышцы, контролирует баланс холестерина в крови. Немецкие ученые пришли к выводу, что до 30 граммов сала ежедневно нужно включать в рацион сердечных больных.

Сало помогает формированию мозга. Две жирные кислоты, присутствующие в сале (линолевая и арахидоновая) важны для мозга: они способствуют формированию и развитию мозга у плода и ребенка, а впоследствии защищают мозг в течение всей жизни.

Сало идеально подходит для жарки. Сегодня обычно жарят на растительных маслах. Но то же подсолнечное масло в процессе жарки выделяет очень вредные перекиси и альдегиды, которые способствуют развитию рака, атеросклероза, болезней суставов. Сало для жарки подходит гораздо лучше, оно более устойчиво к воздействию высокой температуры.

Сало укрепляет иммунитет. Жирные кислоты сала участвуют в холестериновом обмене и способствует выводу из организма токсинов, таким образом защищая его от вирусов и укрепляя иммунитет. Жиры сала не перегружают печень и легко усваиваются, их употребление улучшает обмен веществ.

Сало помогает сохранить фигуру. Сало медленно расщепляется и может поддерживать чувство сытости в течение долгого времени. Кроме того, оно обладает желчегонным действием. Благодаря этим свойствам, ломтик сала, съеденный утром, помогает оставаться стройным.