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Выборы в Украине: Тимошенко назвала условия для объединения со «Слугой народа» и «Голосом»

  • 2.07.2019, 11:54
Юлия Тимошенко
Фото: EPA

Лидер «Батькивщины» обозначила свою главную цель.

"Батькивщина" готова объединиться в новом парламенте с партиями "Слуга народа" и "Голос", но только в случае совместного видения, как прокладывать путь возрождения и становления Украины. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила во время программы "Свобода слова" на ICTV, передает РБК-Украина.

"Мы можем объединить усилия в коалиции или вне ее со "Слугой народа" и с "Голосом", но в случае, если мы сможем проложить правильный путь", – подчеркнула лидер "Батькивщины".

Председатель партии отметила, что ее цель – при жизни увидеть, что Украина может быть другой. "Дело моей жизни – это мой опыт, мои знания, возможности, моя команда – все вложить в реальное возрождение и становление нашей страны", – сказала она.

Тимошенко убеждена, для этого всем – и молодым и опытным политикам – надо стать едиными вокруг национальных целей и задач, "чтобы мы смогли надежный путь выхода найти".

"Сплав молодости, новизны и опыта – это лучший сплав. Мы хотим, чтобы шанс (для Украины) не был упущен. Не надо терять ни секунды. Надо объединять опыт и новый взгляд", – подытожила политик.


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