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В Гродно сержант-контрактник выпил большое количество таблеток и умер

  • 2.07.2019, 11:58

Минобороны подтвердило информацию о ЧП.

О новом ЧП в белорусской армии сообщает Telegram-канал Nexta. По его данным, 20-летний военнослужащий-контрактник выпил около 100 таблеток ношпы и вышел на улицу, там ему стало плохо. Видимо, кто-то из прохожих вызвал скорую помощь. Медики спасти парня не смогли, и он умер. По информации канала, накануне парень поссорился со своей девушкой.

Информацию о смерти сержанта Onliner подтвердили в Министерстве обороны. Министерство отмечает: ЧП случилось, когда сержант находился дома, а не на службе.

— По информации компетентных органов, поступок военнослужащего контрактной службы имеет причины, связанные с личной жизнью и отношениями, — отметили в Министерстве обороны. — Поскольку случившееся не связано с местом службы, министерство никаких подробностей не будет сообщать. В данный момент мы оказываем помощь семье. Приносим соболезнования в связи со случившимся.


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