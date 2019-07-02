Вахта возле аккумуляторного завода: Шум стоит даже в ночное время 2.07.2019, 12:20

Фото Владя Гридина

Самый продолжительный протест последних лет набирает обороты.

Генпрокуратура по поручению Лукашенко проводит проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте. Владелец предприятия Виктор Лемешевский и его супруга под стражей, возбуждены уголовные дела.

Тем временем общественные активисты, выступающие против строительства завода «АйПауэр» на территории СЭЗ «Брест», продолжают нести круглосуточное дежурство у скандального объекта, сообщает «Салiдарнасць».

— Могу сказать, что завод по-прежнему работает, несмотря на официальную приостановку по распоряжению губернатора, — сообщил накануне корреспонденту «Салiдарнасцi» один из лидеров гражданской кампании Демьян Лепесевич. — Не в таком режиме, как до 21 июня (когда вышло распоряжение Анатолий Лиса, — С.), но люди каждый день приезжают на смену, уезжают после нее. Шум стоит даже в ночное время. А самое главное, мы думаем, что предприятие продолжает выбрасывать в атмосферу оксид свинца и другие вещества. В ливневую канализацию попадает щелочь, кислота сверх установленного лимита. Часть этой щелочи попадает затем в реку Мухавец.

По словам активиста, выбросы свинца в атмосферу могут значительно превысить даже прозвучавшие недавно 340 кг в год, и в ближайшее время активисты смогут это доказать.

На вопрос, удовлетворены ли люди, побывавшие на приеме губернатора более двух недель назад, результатами проводимой по их просьбе проверки деятельности ООО «АйПауэр», собеседник отвечает отрицательно. И делится выводами соратников.

— На наш взгляд, было грубо нарушено законодательство со стороны должностных лиц, выдавших разрешение на строительство этого предприятия, — говорит Лепесевич. — Проектировщики ссылались на данные о количестве выбросов, полученных якобы с такого же завода в Италии. На самом деле эта справка была составлена на заводе в Пинске, который также принадлежит ООО «АйПауэр» и на котором не предусмотрено плавление свинца.

Соответственно, там (на заводе под Брестом) использованы другие очистные сооружения, они гораздо дешевле, и эффект от них гораздо ниже. Когда руководители «АйПауэр» утверждают, что такие же заводы стоят в 100 метрах от жилых домов в Ганновере и других городах Европы, они, мягко говоря, лукавят. В той же Германии никто бы не позволил построить такой завод в центре города и даже за городом с такой системой очистки.

Поэтому мы бы хотели получить ответы на вопрос: кто давал разрешение на строительство и кто должен понести за это ответственность? Иначе у нас закрадывается стойкое убеждение о некой коррупционной схеме. Пока ответов на эти вопросы у нас нет.

Председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Горошко, в свою очередь, 1 июля в беседе с корреспондентом «Салiдарнасцi» отметил: «Превышение нормативных выбросов в окружающую среду в результате деятельности завода «АйПауэр» нами не зафиксировано. Завод сейчас не работает».

Он также опроверг информацию общественных активистов о попадании щелочи в реку. По словам чиновника, она может попадать только в ливнево-канализационные сети.

Также журналист направил руководству завода электронный запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть факты выбросов в реку. 2 июля был получен ответ (есть в распоряжении «Салiдарнасцi»).

«Сброс воды напрямую в Мухавец невозможен», — говорится в письме, к которому прилагается ссылка о производителе очистного оборудования.

Также в ответе звучит, что «в настоящее время ООО «АйПауэр» находится на стадии приостановки строительства».