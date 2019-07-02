Ученые разгадали одну из главных тайн неандертальцев 2.07.2019, 12:29

Все оказалось не так, как думали сотни лет.

Исследователи проанализировали ДНК неандертальцев, проживавших на территории Европы и Азии. В результате выяснилось, что предки предпочитали оседлый образ жизни, пишет politeka.net.

Ученые предположили, что древние люди, в основном, находились на одном и том же месте и очень редко встречались с родными.

Малые популяции, которые располагаются в разных местах лишь иногда имели шанс выжить.

Историки думают, что 650 тысяч лет назад предки разделились на две ветки: неандертальцев и современного человека. Обе поселились в азиатской, европейской частях планеты, а также на Африканском континенте. Таким образом, в геноме современного человека нашли 2-3% генов древних неандертальцев.

Эксперты заинтересовались фактом, как пересекались неандертальцы с разными поселениями. И в итоге выяснилось, что они практически не встречались. По теории, если бы неандертальцы связывались не с близкими родственниками, а с людьми из чужих популяций, то, скорее всего, их бы век на земле был дольше.

Такое открытие дало отрицательный результат на раннюю версию ученых. Последние утверждали, что в те времена были многочисленные переселения популяций, о контакты между ними и строили другие теории о контактах, которые могли тогда происходить.

Напомним, ранее ученые выдвинули теорию об исчезновении неандертальцев. Румынские исследователи рассказали, что они существовали в Евразии примерно 350 тыс. лет, однако вымерли примерно 40 тыс. лет назад, во время последнего ледникового периода. Уже появились предки современных людей.

Причиной исчезновения неандертальцев назвали холодный и сухой климат, который привел к проблемам добычи пищи.

«Наше исследование показывает, что изменение климата, возможно, сыграло важную роль в исчезновении неандертальцев», — сказал соавтор исследования и старший преподаватель Университета Нортумбрии, доктор Василя Ерсе.

Когда в Европе потеплело, неандертальцы уже были на грани вымирания. Их маленькая популяция не могла состязаться с современными людьми.