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В Минобороны объяснили, почему танки раскатывают по новому асфальту без резиновых накладок

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  • 2.07.2019, 12:39
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Архивное фото kp.by

Асфальт в Минске снова придется перекладывать.

Несколько месяцев назад на проспекте Независимости в Минске меняли асфальт в ходе подготовки к Европейским играм.

Похоже, его надо снова перекладывать, после того как тяжелая военная техника при подготовке к параду и на самом смотре, который пройдет в Минске 3 июля, полностью испортит дорожное покрытие, пишет nn.by.

Даже в соседней России, с культом милитаристического фетишизма масштаб проблемы пытаются уменьшить специальными резиновыми накладками на гусеницы танков.

Почему такого не делают в Беларуси, хотя уже прошло несколько лет, как представители Минобороны обещали «решить вопрос»?

Об этом со ссылкой на специалистов по вооружению рассказала пресс-атташе министра обороны Наталья Гаврусик.

«У накладок есть такое конструктивное свойство: они могут быть использованы на очень малой скорости. Условно, до 15 км/ч. Это та скорость, с которой колона проходит перед трибунами. Но отъезжая от трибун, ей нужно ускориться до 50 км/ч. А там (за стелой «Минск — город-герой». — «НН») надо еще немного в горочку подняться, чтобы не стала вообще вся колонна. На такой скорости башмаки будут слетать, это опасно. Поэтому они и не используются», — пояснила Наталья Гаврусик.


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