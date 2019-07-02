Украина подготовила жесткий ответ на возращение России в ПАСЕ 9 2.07.2019, 12:50

3,124

МИД Украины согласовал план действий.

Министерство иностранных дел Украины подготовило план жестких ответных действий в отношении Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая решила вернуть российскую делегацию. Об этом в интервью "Українським новинам" сообщил глава МИД Павел Климкин.

"Мы согласовали план действий, мы сейчас советуемся, как тактически его имплементировать... Например, делегация ПАСЕ не должна быть наблюдателем на этих выборах. Я считаю, что нам надо пересмотреть, каким образом мы далее будем принимать участие в разных палатах ПАСЕ, есть еще несколько идей, которые мы согласовали... Это достаточно комплексный план, который должен стать реакцией, причем жесткой и очень последовательной, на ту "зраду", которую Европа осуществила в контексте ПАСЕ", – заявил Климкин.

Он подчеркнул, что нет связи между возвращением российской делегации в ассамблею и освобождением 24 пленных украинских моряков.

"Это несоразмерно. То есть, банально, идея одно на другое разменять не соответствует той логике, которой все придерживались [в ПАСЕ]", – отметил Климкин.

При этом он признал, что в ПАСЕ обсуждались разные варианты освобождения моряков.

28 июня 2019 года автор "Европейской правды" Сергей Сидоренко со ссылкой на источники рассказал, что освобождение пленных украинских моряков и возвращение кораблей ВМС Украины, захваченных РФ у Керченского пролива в ноябре 2018 года, должно было быть частью широкой договоренности Запада и России, одним из элементов которой являлось безоговорочное подтверждение полномочий делегации РФ в ПАСЕ. Сидоренко отметил, что существование непубличного плана получило подтверждение после вербального конфликта министра иностранных дел Украины Павла Климкина и президента Украины Владимира Зеленского.

Конфликт между Климкиным и Зеленским произошел из-за нот, которыми МИД Украины и РФ обменялись по вопросу освобождения украинских моряков. 25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить три задержанных в Черном море в ноябре 2018 года украинских военных корабля, а также 24 моряка и позволить им вернуться в Украину. Срок выполнения решения истекал 25 июня. В этот день, как сообщили в МИД Украины, от российского внешнеполитического ведомства поступила нота, которой Украине предлагалось предоставить письменные гарантии продолжения уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. В ответной ноте украинский МИД назвал позицию Москвы неприемлемой.

27 июня Зеленский высказал возмущение тем, что его не ознакомили ни с нотой МИД РФ, ни с ответной нотой украинского внешнеполитического ведомства.

Климкин опубликовал два документа, назвав текст российского "примитивной ловушкой". По словам министра, ответная нота "разоблачает скрытые мотивы РФ". Он также высказал мнение, что отправка ноты была полностью в компетенции его ведомства.

29 июня Климкин заявил, что версия о том, что российскую делегацию вернули в ПАСЕ в обмен на возможное освобождение Россией украинских политзаключенных, не соответствует действительности.

30 июня постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что освобождение Россией украинских моряков входило в условия возвращения российской делегации в ПАСЕ. По словам Кулебы, переговоры по возвращению России в ассамблею активизировались еще в начале 2019 года. Для этого Кремль должен был выполнить три условия: предоставить комиссару Совета Европы по правам человека доступ в Крым, уплатить взносы в Совет Европы и вернуть Украине пленных моряков. Позже Европа дала понять России, что она может вернуть Россию в ассамблею и без выполнения этих условий.

Кулеба также подчеркнул, что российская нота украинскому МИД о моряках появилась не вследствие решения ПАСЕ вернуть полномочия российской делегации, а потому что истек конечный срок выполнения решения Международного трибунала ООН.