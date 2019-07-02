Дело политзаключенного Дмитрия Полиенко передано в прокуратуру 2 2.07.2019, 12:53

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Дмитрий Полиенко

После дело направят в суд.

Расследование уголовного дела политзаключенного Дмитрия Полиенко завершено. Дело передано в прокуратуру для направления в суд, сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова. Об этом пишет правозащитный центр «Весна».

«Ему инкриминировано несколько составов: «особо злостное хулиганство» (ч. 3 ст. 339 УК), «осквернение сооружения и порча имущества» (ст. 341) и «разжигание социальной вражды» (ч. 1 ст. 130), — сказала Гончарова. — Он находится под стражей. Ранее санкционированная прокурором мера пресечения актуальна».

По ее словам, в отношении обвиняемого проведена стационарная судебная психолого-психиатрическая экспертиза: «Согласно заключению эксперта, в период, относящийся к инкриминируемым деяниям, он не страдал каким-либо расстройством и мог сознавать фактический характер и опасность своих действий и руководить ими».

Дмитрий Полиенко был задержан 20 марта по подозрению в совершении «особо злостного хулиганства».

5 апреля Полиенко было предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса. «Все эпизоды противоправной деятельности, которые в настоящее время установлены в его отношении, соединены в одном производстве. Продолжается расследование», — сказала Гончарова.

Обвинение по ст. 341 УК Полиенко предъявлено за нанесение граффити на здание на улице Охотской в Заводском районе Минска. 23 января 2019 года СК возбудил уголовное дело за нанесение граффити.