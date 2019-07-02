Николай Януш повторил рекорд белорусской футбольной лиги 2.07.2019, 13:04

Николай Януш

Нападающий «Шахтера» стал восьмым игроком в истории лиги, который набрал 100 очков за один клуб.

Нападающий "Шахтера" Николай Януш стал восьмым игроком в истории чемпионатов Беларуси, которому покорился рубеж 100 очков в одном клубе (66+34), пишет pressball.by.

За "горняков" больше лишь у Сергея Никифоренко — 133 (87+46). Из продолжающих карьеру футболистов Януша опережает только Игорь Стасевич — 120 (38+82).

А рекорд принадлежит Виталию Родионову — 166 (118+48) баллов за БАТЭ.