закрыть
2 июля 2019, вторник, 16:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Николай Януш повторил рекорд белорусской футбольной лиги

  • 2.07.2019, 13:04
Николай Януш

Нападающий «Шахтера» стал восьмым игроком в истории лиги, который набрал 100 очков за один клуб.

Нападающий "Шахтера" Николай Януш стал восьмым игроком в истории чемпионатов Беларуси, которому покорился рубеж 100 очков в одном клубе (66+34), пишет pressball.by.

За "горняков" больше лишь у Сергея Никифоренко — 133 (87+46). Из продолжающих карьеру футболистов Януша опережает только Игорь Стасевич — 120 (38+82).

А рекорд принадлежит Виталию Родионову — 166 (118+48) баллов за БАТЭ.


популярное за неделю

Мнение

Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели»
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели» Дмитрий Растаев
Ресурс закончился, или Армянское радио для Минтруда
Ресурс закончился, или Армянское радио для Минтруда Константин Скуратович
Ставка слишком велика
Ставка слишком велика Владимир Халип