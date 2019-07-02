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«Баста»: В Витебске возвели «потемкинскую деревню»

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  • 2.07.2019, 13:42
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Как чиновники экономят на жилье для граждан и строят дворцы в «царском селе».

Об очередной «потемкинской деревне» в Беларуси сообщил телеграм-канал «Баста»:

«Из Витебска пишут.

Еще в прошлом году поднимали вопрос о ремонте старых «хрущевок» в центре города. Ржавые трубы текут, на балконы страшно выходить, фасады осыпаются. Из бюджета было выделено достаточно средств, чтобы привести дома в более-менее приличный вид. Но, как обычно, их почему-то не хватило.

Находчивые чиновники решили вопрос просто: отремонтировали фасады только со стороны улиц. Отштукатурили и покрасили в веселые тона, чтобы радовали глаз им, родимым, и минскому начальству, если последнее решит прокатиться по Витебску. Остальные части оставили в прежнем виде. О ремонте подъездов и замене коммуникаций тоже забыли.

Зато денег хватает на новые дворцы в витебском «царском селе» - районе частной застройки между улицами Лазо и Тулова, где живут многие чиновники горисполкома».

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