Европейская народная партия: Еврокомиссию должен возглавить наш представитель 2.07.2019, 13:26

Французский политик Мишель Барнье может стать фаворитом.

Правоцентристская Европейская народная партия, относительный победитель выборов в Европарламент, готова пожертвовать спорным процессом выдвижения кандидата на пост президента Еврокомиссии, а вместе с ним и своим ведущим кандидатом Манфредом Вебером, если сумеет сохранить за собой пост главы ЕК.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно брюссельскому изданию Euractiv от собственных источников, присутствовавших на встрече группы ЕНП в Европарламенте.

По данным источников, консервативные законодатели согласились, что социалист Франс Тиммерманс ни в коем случае не должен стать следующим председателем комиссии, хотя на это согласилась канцлер Германии Ангела Меркель.

"Депутаты ЕНП могут пересмотреть свое мнение о процессе Spitzenkandidaten - пока за ними будет сохраняться руководство Еврокомиссией", - сказал источник.

При таком сценарии имя Мишеля Барнье, французского политика из ЕНП, которого поддерживает центристская политическая группа Эммануэля Макрона "Восстановить Европу", снова может появиться среди главных претендентов на пост президента ЕК.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил на прошлой неделе, что поддержит "любого умеренного кандидата, который не оскорблял народы юга Европы так, как это сделал Вебер".

Источник в рядах ЕНП выразил глубокую обеспокоенность канцлером Меркель и главой ЕНП Джозефом Долем, заявив, что их готовность отказаться от кандидатуры Вебера "убила" правоцентристскую группу.

"На нашей последней внутренней встрече все правоцентристские лидеры согласились поддержать нашего ведущего кандидата, Манфреда Вебера, на пост главы Еврокомиссии", - сказал источник. "Мы никогда не соглашались с тем, чтобы он был президентом Европарламента".

Издание также выяснило, что Меркель сильно разозлилась на консервативных лидеров, которые выступили против ее плана выдвижения Франса Тиммерманса на пост главы ЕК в рамках более широкого пакета должностей. По сообщениям, на саммите ЕНП она вышла из комнаты, "хлопнув дверью".

В Брюсселе с воскресенья проходит саммит ЕС, на котором лидеры стран пытаются согласовать кандидатов на высшие должности, в том числе президента Европарламента. Пока никаких договоренностей не достигнуто, сегодня начался третий день переговоров.