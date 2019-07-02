В Минск на парад прибыли военные РФ, которые обстреливали Мариуполь 31 2.07.2019, 13:35

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Российские военные будут участвовать в военном параде Лукашенко.

Установлено, что в параде 3 июля 2019 в Минске будет участвовать пеший расчет из состава 275-го самоходно-артиллерийского полка (275-й САП) 4-й танковой Кантемировской дивизии ВС РФ. Согласно многим свидетельствам, военные этого подразделения непосредственно участвовали в военной агрессии против Украины и причастны к совершению военных преступлений, сообщает informnapalm.org.

Военные этого подразделения из города Наро-Фоминск Московской области прибыли в Беларусь еще 20 июня 2019.

Одной из самых черных страниц военных преступлений, совершенных военнослужащими 275-го самоходно-артиллерийского полка, является обстрел Мариуполя 24 января 2015. В этот день российские подразделения совершили обстрел мариупольского микрорайона «Восточный» из ракетных систем залпового огня БМ-21 «Град». В результате этого, по сути, террористического акта погибли 29 граждан Украины, 92 были ранены, среди погибших и раненых - дети и подростки. Были повреждены жилые дома, в зону поражения попали также школа, рынок и магазины.

7 мая 2018 председатель СБУ Василий Грицак во время брифинга предоставил материалы расследования о всей цепочке организации, координации и выполнения кадровыми военнослужащими ВС РФ преступления против мирного населения Украины.

По данным СБУ, координацию действий российских реактивных дивизионов осуществлял подполковник ВС РФ Власов Максим Владимирович, позывной «Югра», 15.02.1980 г.р. Исследователи организации Bellingcat установили, что в момент совершения военного преступления Власов был командиром артиллерийского подразделения 275-го самоходно-артиллерийского полка.

Кроме 275-го САП, обстрел Мариуполя осуществляло еще одно соединение 4-й Кантемировской дивизии - 2-я Таманская мотострелковая дивизия. По словам главы СБУ Василия Грицака, благодаря проведенной кропотливой работе удалось поминутно зафиксировать и задокументировать переход российскими подразделениями российско-украинской границы и путь на позиции террористов, с которых проводился обстрел Мариуполя.

«В центре белорусской столицы на параде 3 июля пойдут военные российского подразделения, которые не только участвовали в военной агрессии против Украины, но и совершили террористический акт. Следует подчеркнуть, что это личная воля и желание высшего военно-политического руководства страны, которое определенным образом превратило Беларусь на сателлит-протекторат Российской Федерации», - пишет издание.