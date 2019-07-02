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Минтранс Чехии разрешил авиакомпаниям из РФ возобновить полеты

  • 2.07.2019, 13:50
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Чешская сторона пояснила причины приостановки авиасообщения.

Российским авиакомпаниям разрешено летать в Чехию до 7 июля в полном объеме. Об этом министерство транспорта Чехии сообщает во вторник, 2 июля, пишет "Немецкая волна".

Чешская сторона пояснила, что ранее российские авиационные власти в одностороннем порядке отменили соглашение о полете Czech Airlines из Праги в Сеул над Сибирью. В качестве ответной меры Чехия отозвала разрешение у российских авиакомпаний на ряд рейсов.

Однако 2 июля российский Минтранс вновь выдал чешской авиакомпании Czech Airlines разрешение на транссибирские полеты до 7 июля 2019 года. В связи с этим чешская сторона незамедлительно начала "взаимную процедуру в отношении российских авиаперевозчиков", отмечает Прага. Чехия "не стремится заблокировать авиасообщение между двумя странами", однако "должна защищать законные интересы" своих авиакомпаний, подчеркивают в чешском Минтрансе.

Несколькими часами ранее "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" отменили рейсы в Прагу, а авиакомпания "Победа" - в Карловы Вары. Подобный шаг был обусловлен решением чешских властей, отозвавших соответствующие разрешения, заявили представители российских авиакомпаний. О том, что власти РФ отменили соглашение для Czech Airlines, российская сторона ранее не сообщала. В то же время Минтранс РФ обвинил Чехию в нарушении воздушного соглашения.


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