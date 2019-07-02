Всего за $2: Плавающие бокалы стали главным трендом лета 2.07.2019, 14:44

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Благодаря своей форме бокалы могут плавать в воде и стоять на песке.

Американская сеть супермаркетов Aldi выпустила плавающие пластиковые бокалы для вина, которые стали главным трендом лета.

Производители утверждают, что благодаря своему дизайну бокалы для вина остаются в вертикальном положении, что дает возможность поставить их прямо на воду, даже если в них еще остался напиток, пишет Insider (перевод - «Новое время»).

Кроме того, форма бокалов создана таким образом, чтобы во время отдыха на пляже они не могли опрокинуться, находясь на песке.

Как сообщают производители, плавающие бокалы для вина доступны в прозрачном, синем и белом цвете. Они сделаны из пластика, не содержащего бисфенол А, а их стоимость не превышает $2,49.

Кроме того, в США набирают популярность надувные матрасы со льдом, в которых можно охлаждать еду и напитки, не покидая бассейна.