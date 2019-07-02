закрыть
2 июля 2019, вторник, 16:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Ираке под водой обнаружили загадочный древний дворец

  • 2.07.2019, 13:57
  • 5,841

Дворец был построен три тысячи лет назад.

Развалины величественной постройки времен загадочного царства Миттани и ценные артефакты в ней обнаружены международной группой ученых в иракском Курдистане.

Дворец, возведенный 3400 лет назад, был затоплен в 1980-х после строительства плотины в Мосуле. В 2010-м археологи обнаружили это место, но к раскопкам смогли приступить лишь недавно — после того, как в результате засухи в северном Ираке вода отступила, сообщает lenta.ua

Д-р Иванна Пульиз из Тюбингенского университета. Фото: University of Tübingen/Kurdistan Archaeology Organization

«Мы обнаружили двадцать комнат в монументальном здании из сырцового кирпича», — говорит археолог Иванна Пульиз из Тюбингенского университета (Германия). Ряд помещений дворца площадью 2000 квадратных метров был украшен яркими фресками в красных и синих тонах. Были также найдены десять глиняных табличек с клинописью, указывающие на то, что речь идет о строении эпохи царства Митанни, процветавшего в середине II тысячелетия до новой эры на территории северной Месопотамии и Сирии.

Фото клинописных текстов, которые помогут ученым получить информацию о внутренней структуре империи и ее экономике, уже отправлены в Германию для перевода. Даже столица Миттани, по словам д-ра Пульиз, до сих пор точно не установлена, поэтому важность находок сложно переоценить.

Основная масса населения древнего царства Митанни были хурритами, пришедшими с Армянского нагорья, официальными языками считались хурритский и аккадский, для письменности использовалась аккадская клинопись. В зените своего могущества, при царе Шаушшатаре, царство Митанни контролировало великую Ассирию. В столице Ассирии — Ашшуре — царство Митанни держало своих «послов» (суккаллу), фактически выполнявших роль наместников.

В ходе раскопок. Фото: University of Tübingen/Kurdistan Archaeology Organization

Сильной стороной войска Миттани были колесницы, а колесничие (марианна) пользовались огромным влиянием. Вообще, воинская знать порой упоминалась вместе с царем в государственных договорах.

С начала XV века до новой эры могущество Митанни начинает ослабевать. Наследники трона перегрызлись между собой, что не замедлило сказаться на безопасности. Сначала начали доставлять проблемы египтяне, а около 1400 года до н. э. хеттский царь Суппилулиума нанес тяжелое поражение хурритам. В 1250 году до н. э. царство было окончательно уничтожено Ассирией.

К сожалению, материальных свидетельств, отражающих повседневную жизнь Митанни, почти не осталось, поэтому исследователи из Тюбингенского университета и Управления древностей Курдского автономного района Ирака возлагают большие надежды на «всплывший» близ Мосула дворец.


популярное за неделю

Мнение

Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели»
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели» Дмитрий Растаев
Ресурс закончился, или Армянское радио для Минтруда
Ресурс закончился, или Армянское радио для Минтруда Константин Скуратович
Ставка слишком велика
Ставка слишком велика Владимир Халип