В Ираке под водой обнаружили загадочный древний дворец 2.07.2019, 13:57

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Дворец был построен три тысячи лет назад.

Развалины величественной постройки времен загадочного царства Миттани и ценные артефакты в ней обнаружены международной группой ученых в иракском Курдистане.

Дворец, возведенный 3400 лет назад, был затоплен в 1980-х после строительства плотины в Мосуле. В 2010-м археологи обнаружили это место, но к раскопкам смогли приступить лишь недавно — после того, как в результате засухи в северном Ираке вода отступила, сообщает lenta.ua

Д-р Иванна Пульиз из Тюбингенского университета. Фото: University of Tübingen/Kurdistan Archaeology Organization

«Мы обнаружили двадцать комнат в монументальном здании из сырцового кирпича», — говорит археолог Иванна Пульиз из Тюбингенского университета (Германия). Ряд помещений дворца площадью 2000 квадратных метров был украшен яркими фресками в красных и синих тонах. Были также найдены десять глиняных табличек с клинописью, указывающие на то, что речь идет о строении эпохи царства Митанни, процветавшего в середине II тысячелетия до новой эры на территории северной Месопотамии и Сирии.

Фото клинописных текстов, которые помогут ученым получить информацию о внутренней структуре империи и ее экономике, уже отправлены в Германию для перевода. Даже столица Миттани, по словам д-ра Пульиз, до сих пор точно не установлена, поэтому важность находок сложно переоценить.

Основная масса населения древнего царства Митанни были хурритами, пришедшими с Армянского нагорья, официальными языками считались хурритский и аккадский, для письменности использовалась аккадская клинопись. В зените своего могущества, при царе Шаушшатаре, царство Митанни контролировало великую Ассирию. В столице Ассирии — Ашшуре — царство Митанни держало своих «послов» (суккаллу), фактически выполнявших роль наместников.

В ходе раскопок. Фото: University of Tübingen/Kurdistan Archaeology Organization

Сильной стороной войска Миттани были колесницы, а колесничие (марианна) пользовались огромным влиянием. Вообще, воинская знать порой упоминалась вместе с царем в государственных договорах.

С начала XV века до новой эры могущество Митанни начинает ослабевать. Наследники трона перегрызлись между собой, что не замедлило сказаться на безопасности. Сначала начали доставлять проблемы египтяне, а около 1400 года до н. э. хеттский царь Суппилулиума нанес тяжелое поражение хурритам. В 1250 году до н. э. царство было окончательно уничтожено Ассирией.

К сожалению, материальных свидетельств, отражающих повседневную жизнь Митанни, почти не осталось, поэтому исследователи из Тюбингенского университета и Управления древностей Курдского автономного района Ирака возлагают большие надежды на «всплывший» близ Мосула дворец.