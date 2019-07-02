​Богдан Яременко: В украинских элитах возможны революционные изменения 2 2.07.2019, 14:20

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Богдан Яременко

Партия «Слуга народа» приняла достаточно высокие стандарты в вопросе прав человека.

Об этом в интервью Charter97.org заявил директор фонда «Майдан иностранных дел», экс-генеральный консул Украины в Эдинбурге и Стамбуле, кандидат в народные депутаты Украины на выборах в Верховную Раду Богдан Яременко.

- Богдан, вы – опытный дипломат, основатель и руководитель одного из лучших аналитических центров Украины. Почему вы решили участвовать в выборах в Верховную Раду?

- Спасибо за такую лестную оценку. Действительно, аналитический центр фонда «Майдан иностранных дел» одним из самых цитируемых в течение пяти лет со времени основания.

И хотя мы себя очень жестко ограничиваем вопросами национальной безопасности, не занимаемся вопросами экономики, борьбы с коррупцией – но, тем не менее, даже этой проблематики хватает, чтобы понимать глубину и масштабность проблем, которые стоят перед украинским государством.

И поскольку у нас костяк аналитического центра составляют люди с 20+ лет работы в органах госуправления, в разведке, вооруженных силах, дипломатии, мы видим проблемы, которые существуют в стране – в плане необходимости возвращения доверия к органам власти, к системе власти и государственным делам.

И понимаем, что без качественного изменения в украинских элитах этого не произойдет. У нас есть такая амбиция (в том числе это и моя амбиция) – что мы можем быть теми людьми, я могу быть тем человеком, который может привнести новое качество в украинские правящие элиты и взять на себя ответственность за страну.

Поэтому участие в выборах – это достаточно взвешенное решение, которое основано на понимании проблем, стоящих перед страной, и моих возможностей. Сейчас, когда президент Владимир Зеленский дает возможность для буквально революционных изменений в элитах – как раз наступает время заявить о себе и попробовать выйти с новой командой на что-то новое.

- До недавнего времени вы возглавляли киевское отделение партии «УКРОП». Сейчас Вы идете на выборы на мажоритарным округе в Киеве от партии «Слуга народа». Почему вы решили присоединиться к партии нового президента Украины?

- Во время выборов «Майдан иностранных дел» консультировал избирательную кампанию Владимира Зеленского. Мы были консультантами, предлагали свою помощь в подготовке материалов, подходов команды Зеленского по внешнеполитическим вопросам и вопросам национальной безопасности.

Мы помогали избранному президенту Зеленскому до инаугурации – даже в подготовке каких-то практических международных встреч. Но после инаугурации это сотрудничество закончилось. Тогда же, мне кажется, членство в партии «УКРОП» начало создавать определенный конфликт интересов. До этого руководство партии было осведомлено о моей деятельности (в президентской кампании – ред.) и всячески ее поддерживало, поскольку партия принимала участие в выборах только в первом туре, и во втором туре большинство партийцев поддерживали Владимира Зеленского.

Очень важно, что у партий «УКРОП» и «Слуга народа» нет особых разногласий в плане экономической политики. Есть у них и общие основы в плане понимания политической философии. Обе партии придерживаются мнения о необходимости изменения политической структуры и системы управления в Украине в сторону уменьшения возможности государства ограничивать своих граждан. Это означает более сервисный тип правительства, более сервисный тип государственной власти и аппарата, больше возможностей и прав для граждан.

Это и стало политической и философской основой для нашего сотрудничества. Но поскольку после президентских выборов партия «УКРОП» решила воздержаться от участия в парламентских, у меня возникла дилемма: вместе с партией взять паузу на несколько лет политической активности либо все-таки попытаться себя реализовать.

И посоветовавшись с коллегами, в том числе и по партии, мы приняли цивилизованное, дружеское решение о том, что мне стоит двигаться дальше, учитывая, что те вопросы, которыми занимаюсь я, крайне и жизненно важны для Украины. Я имею в виду вопросы внешней политики во время войны и национальной безопасности во время войны.

Поэтому с партией «УКРОП» мы разошлись, но разошлись очень по-дружески и цивилизованно, сохранив наилучшие отношения. А в партию «Слуга народа» я еще не вступил, но получил предложение и поддержку баллотироваться по одномандатному мажоритарному избирательному округу в Киеве. Предложение я принял, это для меня большая честь.

В итоге я баллотируюсь при поддержке партии «Слуга народа», но как внепартийный кандидат.

- Вы сейчас проводите встречи с людьми. Насколько изменился украинский избиратель за последние пять лет?

- Для этого не нужно проводить встречи на округе – я каждый день езжу в маршрутках и метро и хорошо вижу настроения людей, у меня нет синдрома оторванности от реальной жизни. Я прекрасно понимаю запросы украинского общества.

Это запрос на изменения и очень большое разочарование в связи с нереализованностью запроса на достоинство и достойное отношение к себе.

Естественно, в Украине осталось еще очень много патерналистских настроений, учитывая сложность экономической и социальной ситуации. Огромная проблема для нас – это борьба с бедностью. Огромное количество людей, в силу недостаточного количества опыта, знаний и, самое главное, средств, ожидают, что кто-то другой решит их проблемы.

Вот такая сложная у нас ситуация: есть достаточно активная часть населения, требующая изменений в сторону расширения своих прав, но в то же время есть огромный запрос на более активную роль государства в решении проблем граждан. В таком сложном миксе мы должны искать способ продвигаться вперед и изменять страну.

- В чем вы видите главные задачи для партии «Слуга народа» в Верховной Раде? Какие законопроекты необходимо принять в первую очередь?

- Главная задача – это вернуть доверие к власти. Этот вопрос гораздо сложнее, чем внесение каких-то законопроектов. Это – способ политического поведения партии «Слуга народа». Она должна полностью соответствовать декларируемым принципам: в подборе кадров, в формировании повестки дня и так далее.

Это огромные требования. Конечно, разочарования неизбежны, потому что формируется очень большая новая структура, и проблемы роста будут и у партии «Слуга народа». Но избиратели в Украине достаточно информированы и способны отличить проблемы объективные и то, когда возникают системные упущения или нежелание ориентироваться на людей.

Таким образом, партия должна не разочаровать людей и попытаться сделать то, что она задекларировала: быть открытой, идти на диалог и быть инклюзивной. Это то, чего очень не хватает в украинской политике.

А что касается законопроектов, то есть очень широкая программа, которая охватывает все сферы жизнедеятельности. Речь в ней идет и о том, чтобы убирать коррупционные схемы в энергетике, о снижении коррупции в целом, о снижении зависимости от правительства, что тоже должно реализовываться через законодательные инициативы.

Понятно, что партия, которая по рейтингам может сформировать большинство в парламенте, должна иметь программу. И она имеет программу – даже не реформ, а трансформации во всех сферах.

Опять же, партия уделяет большое внимание диджитализации страны, обновлению технологических умений и сервисов – и как способу борьбы с коррупцией, и как способу установления более четкой связи с гражданами и создания инструментов реагирования на их проблемы.

Есть несколько основных инструментов, которые видит партия и которые помогут решать все остальные проблемы. Законодательное их оформление частично происходит, президент Зеленский уже полает какие-то законопроекты. Например, закон о системе импичмента, который до этого 28 лет не могли рассмотреть в парламенте. Это тоже один из шагов повышения доверия к власти: президент декларирует, что хочет создать инструменты контроля над собой.

После выборов к услугам партии «Слуга народа» (которая, надеюсь, получит если не единоличное большинство, то большинство), будет секретариат Верховной Рады, который используется для того, чтобы все идеи, визии, программы излагать языком законопроектов.

Сейчас главное – это политическая победа, а после это уже дело техники: переложить визии и программные моменты на язык законодательства. Думаю, это будет осуществлено достаточно быстро.

- Как вы видите свое участие в работе Рады в случае избрания? В какие комиссии планируете войти?

- Конечно, плох тот солдат, который не желает стать генералом, но я достаточно опытный человек, чтобы понимать, что это будут достаточно сложные переговоры и решения – хотя бы из-за довольно большого количества людей. Возможны политические коалиции, включающие несколько партий, поэтому говорить о должностях сейчас было бы самонадеянно и глупо.

Это все будет предметом политических договоренностей. Конечно, моя биография совершенно очевидно подсказывает, что моя сфера деятельности – это национальная безопасность, международная политика и оборона. Где-то в этой сфере я вижу себя в плане законодательства и работы в комитетах.

Но также я хорошо осознаю свою роль как депутата-мажоритарщика (хотя я и не согласен с этой практикой в глубине души). Я понимаю, что есть большая потребность у граждан иметь громоотвод и последнюю надежду в лице депутата, к которому можно обратиться, когда местной властью не решаются какие-то вопросы.

Эта часть моей деятельности тоже очень важна. Я осознаю, что это очень трудоемкий и требующий времени процесс, но этого не избежать. И я с большой ответственностью к этому отнесусь.

- Какие внешнеполитические приоритеты должны быть у партии нового украинского президента?

- В данном случае у нас президент имеет «право первой брачной ночи» в вопросах внешней политики, Конституция наделяет его почти единоличным правом определять и реализовывать внешнюю политику. Здесь роль парламента более вспомогательная: он определяет какие-то основополагающие принципы внешней политики.

Они у нас закреплены в законодательстве и Конституции. Это европейская интеграция и интеграция в НАТО как направление движения.

Я являюсь сторонником украиноцентричной концепции. Для меня все эти интеграции являются лишь инструментом достижения самых важных задач для украинского народа.

Это – получение внешней поддержки и ресурсов для проведения внутренних реформ и создание благоприятной обстановки для развития Украины и украинского общества, что, естественно, должно включать возвращение оккупированных территорий, прекращение огня и войны, выплату компенсаций.

- Какой должна быть политика Украины в отношении к Беларуси?

- Отношение к Беларуси в партийных программах «Слуги народа» пока не прописано, поэтому я излагаю свое личное мнение – как эксперта.

Мы в партии «Слуга народа» приняли достаточно высокие стандарты в вопросах прав человека. И мне кажется, что мы как партия будем не вправе игнорировать тот факт, что в репутация Беларуси как страны, нарушающей права человека, очень высока. Начиная с проблемы существования и применения смертной казни – и дальше, продолжая вопросом ограничения свобод.

Если у меня как у депутата будет возможность советовать это президенту Украины, естественно, я буду советовать учитывать это во взаимоотношениях с белорусскими властями.

В то же время я думаю, что наша позиция должна быть гораздо сложнее: мы должны искать и использовать все возможности поддерживать отношения с белорусским гражданским обществом – и с обществом в целом. Поддерживать ощущение особой культурной близости наших народов, максимально способствовать развитию контактов на уровне неправительственных организаций, межличностных контактов.

У нас нет проблем с белорусским народом, но есть очень серьезные расхождения в принципиальных вопросах защиты прав человека с белорусским правительством, властью и непосредственно с Лукашенко. Это, естественно, должно сказываться и на внешней политике Украины.

- Вы всегда придерживались принципиальной позиции по поддержке демократических сил в нашей стране. Готовы ли вы добиваться в Раде более четкой политики в этом вопросе?

- Мои личные убеждения могут изменяться только под давлением фактов и аргументов. Никаких оснований для изменения моей позиции в отношении того, что происходит в Беларуси, я не вижу.

Моя способность влиять на принятие решений президентом и партией «Слуга народа» полежит проверкой временем.

- Как вы считаете – должна ли быть создана в новой Украине система поддержки проектов гражданского общества и независимых СМИ в Беларуси подобная той, которая есть в европейских странах?

- Мне кажется, что система прав человека является важнейшей составляющей системы демократии. Без гарантированной защиты системы прав человека не может быть и демократии. Без демократии не может быть полной уверенности в безопасности соседей.

Поэтому нарушение прав человека в Беларуси (учитывая, что вопросы безопасности и прав человека сегодня не являются преференциями национальной государственности, а международными вопросами) влияет на ситуацию в регионе. Это нельзя игнорировать и нельзя относится к проблемам с демократией в Беларуси как к исключительно внутренним вопросам Беларуси.

Украина должна искать способ и диалога с белорусскими властями по этому вопросу, высказывая свою позицию, почему для нас является неприемлемым нарушение политических прав и прав человека в целом, и (при наличии средств и возможностей) вести диалог и с гражданским обществом, и с политическими партиями в Беларуси.

Мы – близкие соседние государства, поэтому мы должны хорошо понимать всю структуру общества, потребности, запросы белорусов. И в том числе какие-то оппозиционные проекты и движения, может, не за счет украинских налогоплательщиков, но в Украине поддерживать нужно.

- За Украину на Донбассе сражается много белорусов и граждан других стран. Какие должны быть приняты законы в их пользу?

- Здесь уже президент Зеленский выступал с инициативами и достаточно резко ответил российскому президенту Путину на решение о раздаче паспортов РФ на оккупированных территориях Донбасса.

Я думаю, что Украине предстоит непростой путь либерализации института гражданства в сторону европейских подходов. И одно из направлений реформ – это упрощенное, очень быстрое предоставление гражданства всем тем, кто в составе Вооруженных Сил Украины защищает нашу страну от внешней агрессии.

Помощь этим людям по созданию условий для проживания в Украине, в том числе путем предоставления гражданства – это должно быть приоритетом. И не просто приоритетом – моральной обязанностью нашего общества.

- Ваш прогноз по парламентским выборам в Украине: каким может быть расклад политических сил в Верховной Раде? Получится ли у партии «Слуга народа» взять большинство в парламенте и если нет – то какие коалиции возможны?

- Рейтинги дают представление о возможности получения партией «Слуга народа» простого большинства в парламенте. Но в Украине – реальная демократия в этом плане, здесь все очень быстро меняется и граждане имеют возможность получать любую информацию и на ее основании менять свою точку зрения.

Поэтому все может поменяться, но до выборов остался всего месяц – это очень немного времени. Пока рейтинги «Слуги народа» очень впечатляющие: по некоторым опросам – это уже чуть более 50%, по другим – от 45 до 49% электоральной поддержки от числа тех, кто примет участие в голосовании.

Но прогноз осложняется тем, что у нас только половина парламента избирается по партийным спискам. Вторая половина избирается по мажоритарным округам, а там социология показывает, что граждане Украины несколько по-другому относятся к избранию депутата, его партийность для них второстепенна. Поэтому сейчас электоральной загадкой остается то, насколько успешно партия «Слуга народа» проведет мажоритарную избирательную кампанию. Поскольку партия новая и в выборах ранее участия не принимала, мажоритарную часть прогнозировать очень тяжело.

Что касается возможных коалиций, то уже и президент Зеленский, и руководство партии неоднократно заявляли, что кроме партий с прокремлевской репутацией, все остальные политические силы Украины в парламенте – это потенциальные союзники и партнеры.

- В интервью сайту «Хартия-97» вы не раз говорили что экс-президент Порошенко крайне неохотно прислушивался к мнению профессиональных дипломатов и независимых экспертов относительно того, какой должна быть внешняя политика Украины. Как вы считаете – президент Зеленский готов прислушиваться к альтернативному мнению?

- Я работал с ним только до инаугурации. В этот период он не просто прислушивался к советам – он просил о них, четко анализировал то, что услышал, и пытался воплощать, преломив через свой опыт.

После инаугурации я не имею контактов с президентом Зеленским и мне тяжело сказать, что происходит в его администрации и как выстроена работа сейчас.

Но у него есть карьерный профессиональный дипломат Вадим Пристайко, кандидат на должность министра иностранных дел, сейчас он назначен на должность замглавы администрации президента. Так что возможность выслушать мнение профессионала у президента сейчас есть.

- Неприглашение Лукашенко на инаугурацию Зеленского и отказ президента Украины приехать на церемонию открытия Европейских игр в Минске – это совпадение или ценностная политика?

- Нет, это не совпадение. Президент Зеленский достаточно опытен, чтобы понимать, что совпадений в таких случаях не бывает. Это – не совпадение.

- Вы производите впечатление человека с неиссякаемой жизненной энергией. Что вас поддерживает и придает силы?

- Не думаю, что я как-то отличаюсь от других людей на этой планете. Есть коллеги по работе, которые постоянно подпитывают интеллектуально, постоянно подбадривают и в то же время анализируют тебя.

Есть семья, которая пытается помочь и вносит свою лепту. Хоть моя супруга и небольшой фанат политики, но тем не менее она по-семейному и по-родственному пытается поддержать меня.

Есть родной брат, который, еще не имея информации о том, что я иду в депутаты, сказал: ты должен баллотироваться и я готов поддержать тебя как юрист.

Есть читатели в соцсетях, которые пишут свои комментарии, подчас очень критические – некоторые из них я принимаю очень серьезно.

Есть какое-то понимание своей миссии в жизни. Я достаточно долго живу, чтобы понимать всю сложность ситуации и осознавать, что я могу и что не могу. Я – такой же человек, как и все, и меня поддерживает то же, что и всех.