закрыть
2 июля 2019, вторник, 16:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Разведка Словакии раскрыла тактику спецслужб РФ в стране

2
  • 2.07.2019, 14:29
  • 1,888

Разведывательные службы страны представили специальный доклад.

Сотрудники российских спецслужб, действующие в Словакии в основном под дипломатическим прикрытием, стремятся завербовать работников центральных органов государственной власти, сил безопасности, а также специалистов в сфере энергетики и обороны.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в последнем ежегодном отчете разведывательных служб страны (SIS).

По сравнению с предыдущими годами, доклад прямо назвал иностранных игроков, которые стали частью гибридных угроз. Кроме России, SIS сообщила, что интерес проявляют китайские спецслужбы, сосредотачиваясь на информационных и телекоммуникационных технологиях.

- До сих пор Словацкая Республика не была предметом интенсивных, специально ориентированных гибридных кампаний со стороны каких-либо государственных или негосударственных субъектов и не сталкивалась с агрессивными средствами угроз, - заявили в SIS.

Там уверяют, что продолжают уделять внимание «потенциально рискованным дипломатическим или иностранным общинам, которые могли бы использоваться для разведывательной деятельности».


популярное за неделю

Мнение

Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели»
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели» Дмитрий Растаев
Ресурс закончился, или Армянское радио для Минтруда
Ресурс закончился, или Армянское радио для Минтруда Константин Скуратович
Ставка слишком велика
Ставка слишком велика Владимир Халип