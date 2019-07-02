Разведка Словакии раскрыла тактику спецслужб РФ в стране 2 2.07.2019, 14:29

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Разведывательные службы страны представили специальный доклад.

Сотрудники российских спецслужб, действующие в Словакии в основном под дипломатическим прикрытием, стремятся завербовать работников центральных органов государственной власти, сил безопасности, а также специалистов в сфере энергетики и обороны.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в последнем ежегодном отчете разведывательных служб страны (SIS).

По сравнению с предыдущими годами, доклад прямо назвал иностранных игроков, которые стали частью гибридных угроз. Кроме России, SIS сообщила, что интерес проявляют китайские спецслужбы, сосредотачиваясь на информационных и телекоммуникационных технологиях.

- До сих пор Словацкая Республика не была предметом интенсивных, специально ориентированных гибридных кампаний со стороны каких-либо государственных или негосударственных субъектов и не сталкивалась с агрессивными средствами угроз, - заявили в SIS.

Там уверяют, что продолжают уделять внимание «потенциально рискованным дипломатическим или иностранным общинам, которые могли бы использоваться для разведывательной деятельности».