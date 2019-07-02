Видеофакт: Белорусский боец ММА повторил трюк чемпиона UFC 2.07.2019, 14:36

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Виктор Макаренко - призер чемпионатов мира и Европы по панкратиону.

Боец белорусской команды ACADEMY MMA Виктор Макаренко повторил трюк чемпиона UFC в полулегком весе Макса Холлоуэя. Американец накануне опубликовал в своем Instagram видео, на котором открывает бутылку ударом ноги с разворота. Менее чем через сутки аналогичное видео снял Виктор Макаренко, пишет «Прессбол».

Рекорд Макаренко в профессиональных ММА — 3-0. Он является чемпионом главного белорусского промоушена в ММА New Fighting Generation, призером чемпионатов мира и Европы по панкратиону.