В Швейцарии заблокировали $61 миллион по делу о хищениях в «Нафтогазе» 2 2.07.2019, 14:52

Швейцарская прокуратура расследует дело об отмывании средств во времена Януковича.

В Швейцарии обнаружилась часть средств, которые предположительно были незаконно выведены из Украины бывшим руководством энергетической компании «Нафтогаз». Федеральная прокуратура в Берне сообщила в ответ на запрос «Немецкой волны» в понедельник, 1 июля, что ведомство расследует дело об отмывании денег в связи с вероятной растратой средств украинской госкомпании. «В рамках уголовного дела на данный момент заблокированы активы на сумму около 60 миллионов франков» (около 61 миллиона долларов), - сообщили в прокуратуре.

Деньги за «вышки Бойко»?

Информацию об активах, заблокированных в Швейцарии, Федеральная прокуратура предоставила, отвечая на запрос о судьбе средств на счетах офшорной компании с Британских Виргинских Островов, которую Генеральная прокуратура Украины ранее называла подконтрольной народному депутату Евгению Бакулину. Весной 2018 года депутат был объявлен в розыск после того, как с подачи прокуратуры с него была снята неприкосновенность. Бакулина подозревают в растрате имущества «Нафтогаза», который он возглавлял с 2010 по 2014 год. Речь идет о закупке в 2011 году двух буровых установок для добычи нефти. Следствие полагает, что за установки были переплачены около 400 миллионов долларов, которые были выведены за пределы Украины через офшоры. Вышки были установлены на черноморском шельфе вблизи побережья Крыма и после аннексии полуострова Россией были вывезены в неизвестном направлении.

Скандальные буровые установки известны в Украине как «вышки Бойко». Так их окрестили журналисты-расследователи, указывая на вероятную ключевую роль в афере действующего на тот момент министра энергетики Юрия Бойко. Бойко и Бакулина называют близкими соратниками. До побега из страны экс-глава «Нафтогаза» был членом фракции «Оппозиционного блока«, возглавляемой Бойко. Именно при содействии экс-министра, как полагали обозреватели, Бакулин в свое время возглавил «Нафтогаз». Однако, как заявил в прошлом году журналистам генпрокурор Юрий Луценко, среди подозреваемых в деле о хищениях в «Нафтогазе» Бойко нет.

Не только счета Бакулиных

Как свидетельствуют документы из судебного реестра Швейцарии, имеющиеся в распоряжении журналистов, часть заблокированных средств находится на счетах компании с Британских Виргинских Островов, бенефициарами которой являются дети Евгения Бакулина. Украинские следователи полагают, что на эти счета были выведены 25 миллионов долларов. Дети Бакулина безуспешно оспаривали в швейцарских судах передачу банковских документов украинскому следствию, называя уголовное дело в Украине политически мотивированным. «Запрос Украины о правовой помощи находится в процессе исполнения», - сообщили в Федеральной прокуратуре Швейцарии.

Кроме денег на счетах Бакулиных, по данным украинского следствия, содержащимся в украинском судебном реестре, в Швейцарию также были выведены 95 миллионов долларов на счета офшорной фирмы из Белиза. Бенефициаром этих счетов следователи называют экс-президента Виктора Януковича.