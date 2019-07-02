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Анаис Марэн представила в ООН доклад о ситуации с правами человека в Беларуси

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  • 2.07.2019, 15:03
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Анаис Морен
Фото: belsat.eu

Белорусские власти должны быть привлечены к ответственности за происходящее в стране.

2 июня на 41 регулярной сессии Совета по правам человека ООН спецдокладчик по Беларуси Анаис Марэн представила свой первый (доклад https://spring96.org/files/misc/g1913386.pdf) по ситуации с правами человека в стране, сообщает правозащитный центр «Весна».

Во время своего выступления Анаис Марэн отметила:

- При отсутствии серьезных законодательных реформ, при отсутствии подлинного баланса ветвей власти, при отсутствии политической воли к добросовестной защите и продвижению прав человека в Беларуси нет места самодовольству. Слишком много вопросов, которые я отметила в своем докладе, по-прежнему заставляют привлекать Беларусь к ответственности, слишком много прежних вопросов, которые я повторяю в своем докладе, игнорируются слишком долго, слишком много людей по-прежнему страдают от того, что правительство не уделяет правам человека той важности, которую они заслуживают.

Спецдокладчик выразила сожаления, что власти Беларуси не признают ее мандат, но она выражает готовность к сотрудничеству с правительством, когда оно будет готово к такому диалогу.

В своем слове представитель Беларуси при ООН Юрий Амбразевич по-прежнему выразил недовольство наличием странового спецмондата и подчеркнул, что «с озабоченными членами международного сообщества мы обсуждаем их озабоченности напрямую».

- Повторяем, что полагаем рассмотрение ситуации в области прав человека в Беларуси в стенах ООН неадекватным целям и задачам ООН и Совета ООН по правам человека в частности. Подтверждаем свое принципиальное неприятие самого института страновых резолюций в Совете ООН по правам человека и ООН в целом, - сказал в конце своего выступления Юрий Амбразевич.

После этого по две минуты на выступление имели представители международных правозащитных организации (Фонд домов прав человека, Amnesty International, Human Rights Watch и др.) и других стран (Литвы, Швеции, Швейцарии, Чехии, Польше, Великобритании и др.), которые благодарили спецдокладчика за отчет, высказывали свои мнения и озабоченность ситуацией с правами человека в Беларуси, задавали вопросы. Все они высказались в поддержку продления мандата специального докладчика по Беларуси.

После этого официальный представитель Беларуси отказался брать заключительное слово, а Анаис Марэн ответила на уточняющие вопросы.

Юрист Белорусского Хельсинкского комитета Дмитрий Черных присутствовал на диалоге после презентации доклада по Беларуси. По его словам, все страны-члены Совета по правам человека, были хорошо информированы о ситуации с правами человека в Беларуси и задавали конкретные вопросы. Видно, что работа правозащитников не прошла напрасно.

- Свои вопросы по докладу задавали представители Франции, Польши, Словакии, Великобритании. Было видно, что они хорошо информированы и прекрасно разбираются в ситуации в Беларуси. В частности, интересовались предвыборной ситуацией, спрашивали о преследовании независимых журналистов и блогеров, в том числе тех, кто пишет на экологическую тематику. Некоторые страны приветствовали то, что было приостановлено строительство аккумуляторного завода.

Также много говорили о существовании в стране смертной казни, в частности о том, что родственникам не выдают тело расстрелянного и не сообщают место захоронения. Приветствовали то, что прекращается уголовная ответственность за деятельность от имени незарегистрированной организации, однако осуждали, что вместо нее вводится административная, - говорит Черных.

Почти все страны выражали сожаление, что Беларусь не признает мандат спецдокладчика по правам человека, и призвали Беларусь изменить свое отношение.

Голосование по резолюциям, в том числе по вопросу продления мандата спецдокладчика по Беларуси, состоится 11 и 12 июля.

Напомним, на смену Миклошу Харашти, который был специальным докладчиком ООН по Беларуси с 2012 по 2018 гг., была назначена француженка Анаис Марэн. Она политолог, специализирующийся на международных отношениях, в том числе интересуется посткоммунистическими преобразованиями в Центральной и Восточной Европе. Свободно владеет французским, английским и русским языками, понимает белорусский язык и умеет читать по-белорусски.


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