Новый обвал «вертикали» 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

2.07.2019, 15:16

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Наводнение показало, чем «обогатила» Россию правящая мафия.

Не успела российская главная "ума палата" объявить о крахе либерализма, как природа нанесла его режиму ответный апперкот, положив на ковер путинский авторитаризм. Судья открыл счет. Это – нокаут.

Наводнение в Иркутской области еще раз наглядно показало, чем "обогатила" Россию правящая мафия – обман, некомпетентность, наплевательское отношение к людям.

Достаточно прочитать леденящий репортаж "Свободы" с места событий, ("Из-за вашего вранья уже погибли люди!") чтобы увидеть бездну, разделяющую народ и влезших ему на шею "победителей либерализма". Завозящих, между прочим, сегодня в качестве помощи населению просроченные консервы, которые жители скармливают собакам.

Да, конечно, природное бедствие. Но можно было не на третий день, а сразу ввести режим ЧС, эвакуировать людей и домашних животных, вовремя подготовить места для временного размещения. Здесь путинские власти в который раз показали свою полную неспособность работать в интересах людей.

Между прочим, сам Путин расписался в крахе созданной системы. Пролетая из Японии в Москву, он приземлился в Братске, и с аэродрома выдал набор банальных указаний. "Бил по хвостам". Как всегда. Обозначил "сопричастность" и отбыл в Москву, играть в хоккей. А "вы держитесь там".

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