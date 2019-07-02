Шведский вратарь Юнас Энрот вернулся в минское «Динамо»3
- 2.07.2019, 15:31
Хоккеист подписал с «зубрами» однолетний контракт.
Шведский голкипер Юнас Энрот продолжит карьеру в минском «Динамо», с которым заключил однолетний контракт, пишет pressball.by.
Энрот вернулся в клуб, в котором провел два предыдущих сезона и оба раза признавался болельщиками самым ценным игроком в динамовских рядах. В сумме на счету Юнаса 104 матча в КХЛ, в которых он отразил 91,8 процента бросков.
Минувший сезон Энрот завершал в стане шведского «Эребру».