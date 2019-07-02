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Шведский вратарь Юнас Энрот вернулся в минское «Динамо»

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  • 2.07.2019, 15:31

Хоккеист подписал с «зубрами» однолетний контракт.

Шведский голкипер Юнас Энрот продолжит карьеру в минском «Динамо», с которым заключил однолетний контракт, пишет pressball.by.

Энрот вернулся в клуб, в котором провел два предыдущих сезона и оба раза признавался болельщиками самым ценным игроком в динамовских рядах. В сумме на счету Юнаса 104 матча в КХЛ, в которых он отразил 91,8 процента бросков.

Минувший сезон Энрот завершал в стане шведского «Эребру».


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