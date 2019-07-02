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Синдром Квакина

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  • Дмитрий Быков, «Эхо Москвы»
  • 2.07.2019, 15:45
  • 1,098
Дмитрий Быков

Что может себе позволить Путин?

То, что В. Путин в интервью Financial Times похоронил либерализм, не новость. Его хоронят все авторитарные лидеры.

Они же хоронят гуманизм, мораль, свободу – все вещи, которые им мешают, и в этом ничего интересного нет. Интересна реакция, которую эти слова вызвали в официальной прессе, где слова президента взялись толковать люди, специально для того предназначенные. «Путин может позволить себе то, чего другие стесняются», – прямо так и пишут несколько толкователей сразу. В смысле он может позволить себе неполиткорректность, шутки по поводу меньшинств и ругань в адрес мигрантов.

Я назвал бы это «синдромом Квакина», гайдаровского героя, который тоже много чего мог себе позволить. И да, о Квакине много говорили, он был заметный персонаж – именно потому, что не желал считаться с правилами общечеловеческих приличий. В собственных глазах он становился от этого ужасно честным – ведь все эти тимуровцы просто притворяются хорошими! А у него – никаких ограничений, он может себе позволить откровенный бандитизм. Он и подумать не мог, до какой степени презрительно это общее внимание, насколько он смешон тем же тимуровцам – нет, в собственных глазах он демон, он лидер всего антитимуровского проекта, голос подлинной человеческой природы, он противопоставляет гнилым и отжившим ценностям хорошего поведения наглость, силу и прямое хамство, и это гораздо честней, чем мыть руки и вытирать нос!

Вот этот дворовый захлеб, одновременно блатной и плебейский – «Мы можем себе позволить!» – очень чувствуется в очередных взвизгах официальной русской политологии. Он же слышен в истерических шутках об отказе Нино Катамадзе выступать в России: а мы не знаем никакой Нино Катамадзе! Нам «НЕ НАДА». С той же интонацией люди, упразднявшие мировую культуру, орали, сморкаясь в пол: «Мы академиев не кончали». Академиям, правда, ничего не сделалось, а эти люди, отказавшись от культуры, быстро скушали друг друга.

Могут сказать: да ладно, что толку обсуждать либерализм на фоне иркутских бедствий, которые пришлось ликвидировать под руководством лично Путина… Ведь полетел же он туда! Полетел – потому что там, где упразднен либерализм, руководить приходится только вручную. Да, в Иркутске трагедия. Но хор квакинских подпевал – это тоже трагедия России. По масштабу, думаю, не меньшая, чем наводнение.

Дмитрий Быков, «Эхо Москвы»


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