Историк Леонид Лыч: «День независимости» 3 июля – это большое недоразумение 3 2.07.2019, 15:56

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Леонид Лыч видел Минск сразу после его освобождения в 1944-ом году.

Официальный День независимости в Беларуси с середины 90-х XX века отмечают в день, когда советские войска освободили Минск от немцев. «Белсат» узнал мнение историка, профессора Леонида Лыча.

Насчет освобождения столицы и всей Беларуси у историков нет единого мнения. Одни думают, что немцы сопротивлялись, другие – что они оставили город сами, а советская авиация продолжала его безжалостно бомбить, убивая гражданское население и превращая Минск в руины. Как рассказал старейший белорусский историк, который видел Минск сразу после его освобождения, доктор исторических наук Леонид Лыч:

«То, что 3 июля стал днем независимости, – это большое недоразумение. Это не стыкуется ни с какой хронологией. Третьего июля должен быть все время днем освобождения, и никаких других дней нельзя сочетать с ним. Но это огромное преступление против истории. Ни одна республика так не сделала: у них есть дни независимости и дни освобождения от немецкой оккупации».