закрыть
2 июля 2019, вторник, 16:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Историк Леонид Лыч: «День независимости» 3 июля – это большое недоразумение

3
  • 2.07.2019, 15:56
  • 1,083

Леонид Лыч видел Минск сразу после его освобождения в 1944-ом году.

Официальный День независимости в Беларуси с середины 90-х XX века отмечают в день, когда советские войска освободили Минск от немцев. «Белсат» узнал мнение историка, профессора Леонида Лыча.

Насчет освобождения столицы и всей Беларуси у историков нет единого мнения. Одни думают, что немцы сопротивлялись, другие – что они оставили город сами, а советская авиация продолжала его безжалостно бомбить, убивая гражданское население и превращая Минск в руины. Как рассказал старейший белорусский историк, который видел Минск сразу после его освобождения, доктор исторических наук Леонид Лыч:

«То, что 3 июля стал днем независимости, – это большое недоразумение. Это не стыкуется ни с какой хронологией. Третьего июля должен быть все время днем освобождения, и никаких других дней нельзя сочетать с ним. Но это огромное преступление против истории. Ни одна республика так не сделала: у них есть дни независимости и дни освобождения от немецкой оккупации».


популярное за неделю

Мнение

Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели»
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели» Дмитрий Растаев
Ресурс закончился, или Армянское радио для Минтруда
Ресурс закончился, или Армянское радио для Минтруда Константин Скуратович
Ставка слишком велика
Ставка слишком велика Владимир Халип