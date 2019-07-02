Зеленский в Канаде подтвердил курс Украины на членство в ЕС и НАТО 2.07.2019, 16:08

Фото: Владимир Зеленский и Христея Фриланд

Президент Украины встретился с главой МИД Канады.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Канаду встретился в Торонто с министром иностранных дел этой страны Христей Фриланд. Об этом сообщает rbc.ua.

Зеленский подтвердил, что курс Украины на полноправное членство в ЕС и НАТО остается неизменным, и выразил надежду на дальнейшее активное взаимодействие с Канадой в вопросах евроатлантической интеграции нашей страны.

Также президент Украины поблагодарил Канаду за последовательную и всестороннюю поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности "Большой семерки" и ООН.

Владимир Зеленский и Христя Фриланд подчеркнули важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.