закрыть
2 июля 2019, вторник, 16:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Зеленский в Канаде подтвердил курс Украины на членство в ЕС и НАТО

  • 2.07.2019, 16:08
Фото: Владимир Зеленский и Христея Фриланд

Президент Украины встретился с главой МИД Канады.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Канаду встретился в Торонто с министром иностранных дел этой страны Христей Фриланд. Об этом сообщает rbc.ua.

Зеленский подтвердил, что курс Украины на полноправное членство в ЕС и НАТО остается неизменным, и выразил надежду на дальнейшее активное взаимодействие с Канадой в вопросах евроатлантической интеграции нашей страны.

Также президент Украины поблагодарил Канаду за последовательную и всестороннюю поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности "Большой семерки" и ООН.

Владимир Зеленский и Христя Фриланд подчеркнули важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.


популярное за неделю

Мнение

Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели»
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели» Дмитрий Растаев
Ресурс закончился, или Армянское радио для Минтруда
Ресурс закончился, или Армянское радио для Минтруда Константин Скуратович
Ставка слишком велика
Ставка слишком велика Владимир Халип