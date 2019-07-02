Доллар продолжает дорожать 2.07.2019, 16:14

Российский рубль дешевеет.

На Белорусской валютно-фондовой бирже 2 июля прошли очередные торги валютами, пишет tut.by.

Доллар вырос на BYN0,0029 до 2,0471 рубля.

Евро снизился на BYN0,0032 до 2,3117 рубля.

Российский рубль опустился на BYN0,0016 до 3,2371 белорусского рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.