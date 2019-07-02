закрыть
2 июля 2019, вторник, 16:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Доллар продолжает дорожать

  • 2.07.2019, 16:14

Российский рубль дешевеет.

На Белорусской валютно-фондовой бирже 2 июля прошли очередные торги валютами, пишет tut.by.

Доллар вырос на BYN0,0029 до 2,0471 рубля.

Евро снизился на BYN0,0032 до 2,3117 рубля.

Российский рубль опустился на BYN0,0016 до 3,2371 белорусского рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.


популярное за неделю

Мнение

Эффект бумеранга для Путина
Эффект бумеранга для Путина Лилия Шевцова
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели»
«Лукашенко и крокодила наградит, если есть общие цели» Дмитрий Растаев
Ресурс закончился, или Армянское радио для Минтруда
Ресурс закончился, или Армянское радио для Минтруда Константин Скуратович
Ставка слишком велика
Ставка слишком велика Владимир Халип