Ученые раскрыли тайну Бермудских островов 2.07.2019, 16:33

Геологи провели дополнительный анализ 800-метрового керна, полученного на Бермудах еще в 1972 году.

Бермудские острова образовались благодаря активности крайне необычных вулканов. Об этом говорится в статье большой международной группы геологов, опубликованной в журнале Nature, передает Naked Science (перевод - «Униан»).

В статье отмечается, что, как правило, вулканы образуются в местах расхождения тектонических плит, либо там, где одна плита погружается под другую, либо же под действием стойких вертикальных потоков магмы, которые поднимаются из глубин мантии и постепенно «проплавляют» литосферную плиту над ней.

Долгие годы считалось, что и древние, давно погасшие вулканы, которые некогда подняли со дна Саргассового моря Бермудские острова, действовали под действием мантийных плюмов. Однако на Бермудских островах такой плюм должен оставлять характерную цепочку островов, как на Гавайях. Кроме того, никакой вулканической активности в области, на которую этот поток должен воздействовать сегодня, не наблюдается.

Чтобы разобраться в этих нестыковках, геологи провели дополнительный анализ 800-метрового керна, полученного на Бермудах еще в 1972 году. Необычный минеральный состав, а также содержание изотопов свинца и некоторых других тяжелых элементов позволили ученым выдвинуть новую схему образования этого архипелага.

Здесь стоит вспомнить, что весь Атлантический океан появился около 175 миллионов лет назад, в результате раскола суперконтинента Пангеи, который прежде объединял практически всю земную сушу. Плиты, образующие сегодня Африку, Европу и обе Америки, разошлись, и между ними появился океан.

Многочисленные обломки плит погружались в мантию под его дном, опускаясь в ее переходную зону на глубине около 400-600 километров. Около 30 миллионов лет назад возмущения мантийных потоков заставили несколько таких полурасплавленных обломков всплывать выше, взаимодействуя с водой, сливаясь и перемешиваясь.

По мнению ученых, именно такой процесс и мог создать не только Бермуды с их необычной геологией, но и некоторые другие вулканические острова в океанах Земли.