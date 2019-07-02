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В России при пожаре на глубине погибли 14 моряков-подводников

  • 2.07.2019, 16:43
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Минобороны РФ подтвердило информацию о ЧП.

При пожаре на глубоководном аппарате Минобороны РФ погибли 14 подводников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Министерство обороны России:

«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения», — заявили в Минобороны.


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