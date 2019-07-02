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Правозащитники ищут для высылаемых из Беларуси иностранцев защиты у спецдокладчика ООН

  • 2.07.2019, 16:56
Анаис Марин

Анаис Марэн отправили специальное сообщение.

Гомельский центр стратегической тяжбы направил сообщение Анаис Марэн, специальному докладчику ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси. В сообщении перечисляются участившиеся случаи высылки и депортации иностранных граждан и лиц без гражданства из Беларуси, пишет «Гомельская весна».

В частности, в сообщении перечисляются предстоящие высылки на 5 лет из агрогородска Губичи, Буда-Кошелевского района в Россию Владимира Траутера и на 10 лет жителя Хойник Сергея Резчика. Оба россиянина были пойманы при управлении в состоянии алкогольного опьянения. А вот депортированный из страны на 5 лет гражданин Украины Владимир Ландарь попал в поле зрения правоохранителей за проживание без регистрации. И к нему сразу была применена максимально возможная санкция.

Суды первых инстанций, где обжаловались постановления о высылках и депортации принимают сторону правоохранителей. Если их сторону займет и областной суд, у иностранных граждан больше не останется никаких средств защиты, постановления приведут в исполнение. Правозащитники выражают обеспокоенность несоразмерности наказаний содеянному иностранцами и заявляют о возврате к дискриминационным практикам в их отношении.

«Участившиеся случаи высылки и депортации из страны постоянного проживания не граждан Беларусь мы считаем чрезмерным вмешательством в их личную и семейную жизнь с учетом малозначительности вмененных в вину правонарушений», - отметил глава Гомельского центра стратегической тяжбы Леонид Судаленко.

Для мужчин высылка или депортация может являться таким уровнем стресса, который они самостоятельно, без участия психолога, не могут преодолеть, что на практике, в частности в Гомельском регионе приводило к трагическим последствиям.

Усугубляет ситуацию тот факт, что при принятии решений о высылке государственные агенты на местах принимают и учитывают все правонарушения, совершенные за все время проживания иностранного гражданина на территории Беларуси, хотя кодекс об административных правонарушениях (статья 2.8.) устанавливает, что физическое лицо считается не подвергавшимся административному взысканию, если в течение одного года со дня окончания исполнения административного взыскания не совершит нового административного правонарушения.

В частности, в делах Владимира Траутера и Сергея Резчика государственные агенты приняли решение о высылке, мотивируя свои постановления правонарушениями, совершенными ими начиная с 2010 года по настоящее время.

В обращении правозащитники призывают Спецдокладчика ООН предпринять все возможные действия в рамках своего мандата и в частности, вступить в коммуникацию с белорусским правительством с целью прекращения репрессивных практик в отношении перечисленных в сообщении иностранных граждан.


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