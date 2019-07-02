Какой будет погода до конца рабочей недели 1 2.07.2019, 16:59

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Прогноз погоды по Беларуси на 3 - 5 июля.

3 июля погоду Беларуси в основном будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Ожидается переменная облачность, пишет Гидромет. Преимущественно по северной половине республики кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер западный порывистый, днем местами до сильного. Температура воздуха минимальная ночью +9..+15°С; максимальная в середине дня +16..+21°С, по югу до +23°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.

4 июля на территорию страны с Балтийского моря продолжат поступать прохладные неустойчивые воздушные массы. Ночью в северных, а днем и в центральных районах страны пройдут кратковременные дожди. Ветер западный порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+11°С, максимальная днем +15..+22°С.

5 июля страна будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, при этом с юга Швеции ожидается перемещение системы активных фронтальных разделов. Ночью местами, утром и днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер западной четверти умеренный, ночью в северо-западных, днем и в центральных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+13°С, максимальная днем +13..+19°С, по югу местами до +22°С.