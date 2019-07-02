В Украине арестован белорус, обвиняемый в незаконном сборе информации 3 2.07.2019, 17:18

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Гомельчанина судят в Одессе за незаконную прослушку телефонов.

В Приморском районном суде Одессы рассматривается уголовное дело по обвинению уроженца Гомеля в незаконном использовании специальных технических средств получения информации.

По сведениям «Сильных новостей», эта история вполне могла приобрести черты шпионского дела, однако основных действующих лиц следствие не смогло установить. Крайним оказался белорус.

Все началось весной 2018 года, когда крупнейший в Украине оператор мобильной связи «Киевстар» обратил внимание на то, что в работе его оборудования появились внешние проблемы в виде неизвестного излучения. Оператор обратился с заявлением в Службу безопасности Украины. Специалисты провели соответствующие мероприятия и установили место источника радиоизлучения, который мешал нормальной работе оборудования оператора мобильной связи. Незаконный источник излучения с признаками активного комплекса мониторинга сетей сотовой связи располагался в Одессе в одном из помещений дома № 55 по ул. Большая Арнаутская. Туда и нагрянули с обыском оперативники и следователь СБУ.

ул. Большая Арнаутская, 55

В ходе обыска правоохранители обнаружили более десятка единиц различных технических устройств, компьютерной техники, носителей информации, сим-карты и мобильные телефоны. По выводам экспертов, с помощью этой техники осуществлялось «негласное получение информации с использованием скрытых видео- и аудио-записывающих средств, позволяющих осуществлять удаленный доступ с помощью сети Интернет к аппаратно-программным комплексам и дальнейшего просмотра полученной из них информации». Проще говоря, тот, кто установил это оборудование, получал доступ к информации пользователей услуг оператора «Киевстар». А вот с какой целью — корыстной или шпионской, следствие установить не смогло.

Уголовное дело было возбуждено по ч.2 ст. 359 УК Украины (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации). Санкция этой статьи — лишение свободы на срок от 4 до 7 лет. Оно было выделено в отдельное производство с формулировкой «в отношении неустановленной группы лиц».

Единственным задержанным оказался гражданин Беларуси. Известно, что он уроженец Гомеля, ранее не судим. В отношении белоруса уголовное дело расследовалось и было направлено в суд с обвинением в совершении преступления по ч.1 ст. 359 УК Украины. Ему грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 4 лет.